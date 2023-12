Come scegliere tra diverse durate e tipologie di deposito di illimity Bank

Il conto deposito rientra tra le forme più sicure per far crescere i propri risparmi, è però importante anche saper scegliere la durata e la tipologia, al fine di ottenere il miglior rendimento possibile.

Allo stato attuale delle cose, l’offerta di conto deposito di illimity Bank è la migliore in assoluto. Merito del tasso d’interesse fino al 5,75%, il più alto oggi disponibile, e dell’ampia scelta proposta ai suoi utenti sia per durata che tipologia del deposito.

In questo nuovo approfondimento spiegheremo i pro e i contro delle diverse soluzioni a disposizione, in modo da offrire tutti gli elementi più utili per una scelta consapevole.

Conto deposito non svincolabile di illimity Bank

Scegliere di attivare un conto deposito non svincolabile significa ottenere tassi di interesse più alti, con la consapevolezza però di dover aspettare dai 6 ai 18 mesi dopo la fine del vincolo per ottenere gli interessi maturati.

È la soluzione ideale per chi è alla ricerca del miglior tasso di interesse e accetta di vincolare il proprio denaro per almeno 36 mesi (3 anni, ndr). Inoltre, rappresenta un’ottima forma di risparmio per chi in banca ha già un capitale importante e gode quindi di una sicurezza finanziaria tale da non avere la necessità di richiedere lo svincolo dopo appena 1 o 2 anni per un’eventuale spesa imprevista.

Questa la panoramica dei tassi di interesse dei nuovi clienti di illimity Bank che scelgono di aprire Conto Premium e una linea di deposito non svincolabile:

1,50%: linea di deposito non svincolabile a 6 mesi

3,50%: linea di deposito non svincolabile a 12 mesi

3,75%: linea di deposito non svincolabile a 18 mesi

4,50%: linea di deposito non svincolabile a 24 mesi

5,75%: linea di deposito non svincolabile a 36 mesi

5,75%: linea di deposito non svincolabile a 48 mesi

5,75%: linea di deposito non svincolabile a 60 mesi

Conto deposito svincolabile di illimity Bank

La soluzione alternativa è il conto deposito svincolabile: i tassi di interesse sono più bassi rispetto ai depositi non svincolabili, ma dall’altra parte è possibile ottenere gli interessi a fine vincolo senza dover aspettare da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi come accade per i primi. L’altro vantaggio è l’opportunità di richiedere lo svincolo della propria somma depositata in qualsiasi momento, anche se ciò comporta la rinuncia agli interessi maturati fin lì.

Il conto deposito svincolabile di illimity Bank è la scelta ideale per le persone interessate a depositi di breve durata, con l’esigenza di ricevere gli interessi subito dopo la fine del vincolo. Ed è la soluzione migliore anche per gli utenti che non possono contare su un patrimonio cospicuo, dal momento che è concesso loro di riottenere subito la somma depositata in qualsiasi momento del vincolo gratuitamente.

Ecco la panoramica completa dei tassi di interesse proposti da illimity Bank per le linee di deposito svincolabili (utenti Conto Premium):

1,00%: linea di deposito svincolabile a 6 mesi

2,50%: linea di deposito svincolabile a 12 mesi

2,75%: linea di deposito svincolabile a 18 mesi

3,50%: linea di deposito svincolabile a 24 mesi

5,00%: linea di deposito svincolabile a 36 mesi

5,00%: linea di deposito svincolabile a 48 mesi

5,00%: linea di deposito svincolabile a 60 mesi

Nuova offerta illimity Bank

Grazie alla nuova offerta di illimity Bank, i nuovi clienti che aprono un conto illimity Premium entro il 18 dicembre riceveranno un tasso di interesse del 5,75% sulle linee di deposito non svincolabile a partire da 36 mesi (fino a 60 mesi). In più ogni anno imposta di bollo gratuita fino a 34,20€ all’anno e giacenza sul conto corrente remunerata al 2,50% fino al 31 dicembre 2024.

L’apertura di un Conto Premium illimity va presentata online. Una volta aperto il conto, si potrà procedere con l’attivazione del conto deposito tramite la propria pagina privata.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I tassi creditori sul Conto Deposito sono da intendersi annui lordi e sono validi per i clienti che completano la richiesta di apertura Conto Illimity Premium entro il 18/12/2023 e vincolano le somme entro la predetta data. Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e contrattuali di Conto Illimity Premium e di Conto Deposito Illimity consulta i fogli informativi disponibili nella sezione trasparenza di illimity.com/trasparenza.