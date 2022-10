Come scoprire se un malware ha infettato il tuo sistema

L’incubo di ogni possessore di PC o dispositivo elettronico è quello di essere colpito da un malware e lasciare che questo agisca senza accorgersene. Un problema che a volte riguarda gli utenti più distratti o sfortunati o chi si accontenta di una soluzione antivirus gratuita non sufficiente a proteggere gli attacchi meglio studiati.

Se un malware ha già infettato il tuo sistema scoprirlo è difficile. Questo genere di file infetti è studiato per mantenere un basso profilo e agire come un agente dormiente. L’installazione di un antivirus premium, come Norton 360, ti permette però di scovarlo e metterlo in quarantena abbastanza in fretta. Ci sono però altri indizi che possono aiutarti.

Un malware è riuscito a infettare il tuo sistema? Come capirlo

Uno dei metodi più comuni per scoprire se c’è un malware che agisce di nascosto nel tuo PC è quello di controllare il traffico di rete. Se sei consapevole di non fare nulla, ma il tuo sistema continua a consumare un enorme traffico di dati, è evidente che qualcosa non va.

Un altro consumo anomalo potrebbe essere quello dei processi in esecuzione nel sistema. Se trovi qualcosa che non ti convince, verifica il suo percorso e cerca di capire da dove proviene.

Per pulire il PC da un malware è necessario effettuare la scansione con un antivirus di qualità come Norton 360, che include anche tutti gli strumenti necessari per prevenire qualsiasi tipo di attacco in futuro.

Per una protezione più completa, inoltre, puoi aggiungere al tuo pacchetto una VPN come NordVPN, che ti permette di navigare in anonimo e in modo sicuro e di scoprire se i file che stai caricando sono assolutamente sicuri.

