Come seguire il Tour de France 2022 in streaming dall'estero

Con l’arrivo a Parigi il prossimo 24 luglio, il Tour de France 2022 è ormai nel vivo.

La leggendaria corsa transalpina vede il venticinquenne Jonas Vingegaard, della squadra Jumbo-Visma, al comando della corsa quando ormai mancano poche tappe all’arrivo. Un evento tutto da seguire per gli amanti delle due ruote che, da più di un secolo, seguono con trepidazione i ciclisti battersi per l’ambita maglia gialla.

Per seguire l’evento è possibile scegliere diverse modalità. Se tra le classiche TV non manca la scelta (da Rai Due fino a Sky) per quanto concerne lo streaming si parla di NOW e GCN+. Quest’ultime piattaforme offrono ampio spazio alla corsa, anche se potrebbero non essere accessibili per chi è in ferie o risiede all’estero.

Una volta regolarmente abbonati a questi servizi dunque, può essere utile adottare una VPN per poter accedere anche quando ci si trova fuori dall’Italia.

Tour de France 2022 in streaming: una VPN per seguire le emozioni della storica corsa a tappe

In questo contesto però, non tutte le Virtual Private Network si equivalgono. Per poter giovare di uno streaming fluido e senza fenomeni come il buffering, è necessario avere a disposizione una quantità adeguata di banda.

A tal proposito, un servizio come ExpressVPN si rivela una scelta alquanto azzeccata. Stiamo parlando di un’infrastruttura costituita da server ultraveloci sparsi in 94 paesi. La stessa connessione viene protetta da una forma di crittografia avanzata, che rende la VPN una delle più efficaci a livello mondiale.

La possibilità di utilizzare il servizio su svariate piattaforme (da Windows a Linux, da macOS fino a iOS e Android) offre una notevole flessibilità. La facilità di utilizzo e l’assistenza, disponibile 24 ore su 24, sono altri vantaggi consistenti legati ad ExpressVPN.

Infine, va tenuto anche conto dell’attuale promozione che coinvolge la piattaforma. Con la sottoscrizione annuale infatti, è possibile ottenere il 49% di sconto, pagando la VPN appena 6,67 dollari. Ai 12 mesi infine, ExpressVPN aggiunge gratis altri 3 del proprio servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.