Come sfruttare la ricarica wireless a soli 12€, basetta 5 in 1 TOP

Ormai tutti i dispositivi di ultima generazione hanno la ricarica wireless integrata. Ma come puoi sfruttarla? Credimi, non hai bisogno di fare chissà quali spese soprattutto se scegli il prodotto giusto.

Ad esempio questa basetta 5 in 1 praticamente a metà prezzo su Amazon, collegati ora e acquistala a soli 12€ per dire addio a cavi e cavetti. La ricarica rapida? Completamente supportata.

Alle spedizioni non ci pensare, con Prime attivo sul tuo account non solo il pacco arriva senza costi aggiuntivi, ma in appena uno o due giorni.

Basetta per ricarica wireless: non potrai più farne a meno

E’ così moderna e dalle dimensioni ridotte che potrai metterla ovunque vorrai. Sulla scrivania, sul comodino. Insomma, avrai varie opzioni a tua disposizione. Oltre a poterla sfruttare con lo smartphone, potrai ricaricare smartwatch, wearable e tutti gli altri prodotti che possiedi e che sono compatibili.

Sotto questo ultimo punto di vista non farti problemi, è un modello pressoché universale quindi puoi utilizzarlo anche con dispositivi Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung e così via.

Come ti dicevo è un prodotto 5 in 1 visto e considerato che riconosce automaticamente il prodotto che appoggi sopra e sceglie la giusta alimentazione per preservare la sua batteria. In modo particolare può andare a:

15W;

11W;

10W;

7,5W;

5W.

Non sai se la ricarica sta andando come dovrebbe? Non ti preoccupare: ti basta verificare che l’indicatore LED sia acceso e non dovrai scomodarti se, ad esempio, sarai già a letto o lontano dalla zona in cui hai posizionato la basetta.

Approfitta al volo della promozione in corso su Amazon e acquista il tuo modo economico per sfruttare la ricarica wireless. Paghi appena 12€ e ricevi il pacco in quattro e quattr’otto con le consegne Prime attive.

