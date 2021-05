Come pulire smartphone, display, televisori e obbiettivi: spray e panno

Come si puliscono schermi, piccoli display, smart tv, obiettivi fotografici e altri dispositivi? Come evitare di rovinare elementi tanto delicati e, al contempo, riuscire ad eliminare tutta la sporcizia accumulata? Serve il panno giusto, anzitutto. Ma non basta la semplice acqua. Il deposito sugli schermi, soprattutto quando si tratta di dispositivi “touch”, non è infatti soltanto questione di polvere accumulata: spesso è fatto di grasso, sudore, residui di ogni tipo e provenienti da altri superfici. Meglio affidarsi ad uno spray in grado di eliminare ogni patina sul display, salvaguardandone la pulizia nel tempo e garantendone l'integrità durante le fasi di pulizia.

La pulizia si fa così

Uno spray apposito ha questa doppia valenza: non solo consente di sgrassare e rimuovere ogni patina da un display ma, grazie a questa capacità, impedisce che ai primi “tap” lo schermo torni a popolarsi di impronte digitali ovunque. Bastano pochi euro (un kit di pulizia WHOOSH da 100 millilitri e panni dedicati è disponibile per 11,67 euro) e la procedura avrà tutt'altra resa: lo si noterà soprattutto su vetri particolarmente esposti o sensibili alla sporcizia, quali smartphone o obiettivi fotografici.

Sgrassare, rimuovere, ma non rovinare: questo dev'essere l'obiettivo. Sbagliare liquido (troppo blando? troppo aggressivo?) è l'errore più comune, ma anche un panno non adeguatamente calibrato potrebbe essere un pericolo.

iPad, occhiali, laptop, smartphone, televisori, e-reader: uno spruzzo, una passata e lo schermo non solo torna come nuovo, ma è preservato da ditate e rigature. Pochi euro cambiano tutto, perché significano fare una vera manutenzione dei propri device per garantirne durata, igiene e qualità.