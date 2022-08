Come spendere con la tua carta e aiutare il pianeta

È possibile fare acquisti e, allo stesso tempo, aiutare il pianeta?

Che si tratti di transazioni digitali o acquisti presso negozi fisici, è difficile pensare a questo tipo di azione come benefica lato green. A livello pratico infatti, anche un’azione semplice come una transazione finanziaria comporta un dispendio energetico elevato, dunque dannoso per l’ambiente.

In realtà però, esiste una piattaforma che cerca di lavorare per invertire questa tendenza. Stiamo parlando di Flowe, un conto online legato a una carta che lavora, sotto diversi punti di vista, per aiutare il nostro pianeta.

Le iniziative, in tal senso, sono diverse e tutte alquanto apprezzabili. Basti pensare che, ogni 100 pagamenti effettuati attraverso Flowe, l’azienda in questione si impegna a piantare un albero in Guatemala, grazie alla collaborazione con l’associazione zeroCO2.

Al momento sono stati piantati più di 53.000 alberi da frutto che, oltre all’aspetto ambientale, aiuteranno le famiglie locali a mantenersi economicamente.

L’iniziativa, che durerà dal 9 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, ha già raccolto grandi apprezzamenti tra gli utenti del servizio.

Con l’iniziativa di Flowe ogni 100 pagamenti un albero piantato

Le iniziative di carattere ambientale proposte da Flowe, come già preannunciato, non finiscono qui.

Con il piano FLEX, per esempio, è possibile ottenere una carta realizzata interamente in legno. Anche in questo caso, per bilanciare il materiale utilizzato al fine di realizzare la carta, viene piantato un albero al momento dell’emissione.

Conto e carta sono affiancate da un’app multifunzionale. Questa, oltre a tutta la reportistica del caso, offre anche preziosi consigli per migliorare lo stile di vita dell’utente.

I due prelievi gratuiti da ATM al mese e i Bonifici SEPA in euro da e verso Paesi UE gratis, sono altri vantaggi legati a un servizio di cui sentiremo molto parlare nei prossimi anni.

