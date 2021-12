Come spiccare su Instagram? Te lo insegna Mina Barrio

Se fra i buoni propositi del tuo 2022 c'è “spiccare con i miei contenuti Instagram”, allora continua a leggere: ti spiegheremo come migliorare video, foto e stories in maniera veloce, efficace e (soprattutto) risparmiando. Se sei un aspirante instagrammer conoscerai sicuramente Mina Barrio, famosa fotografa spagnola che ha fatto del social fotografico il perno del suo successo. Forse non sapevi, però, che Mina avesse condiviso tutti i suoi segreti in rete, sviluppandoli in quattro pratici corsi, ognuno dedicato a un tema differente. Fotografia, editing, identità visiva e selfie professionali: proprio tutto quello che c'è da sapere per creare contenuti di successo. Grazie alle promozioni che celebrano i buoni propositi dell'ormai vicinissimo 2022, Domestika ha deciso di proporre un pacchetto da due corsi al 15% di sconto.

Spicca con il tuo contenuto Instagram: i corsi disponibili

Il pacchetto offerto da Domestika ti permette di scegliere due corsi fra i quattro disponibili creati da Mina Barrio. Curioso di sapere di cosa si tratta? Ecco un riassunto di ciascun corso, per aiutarti a decidere.

Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram – Creare un feed attraente non è semplice come potrebbe sembrare a prima vista. In questo corso, Mina Barrio ti insegnerà a far decollare il tuo account Instagram scatenando l’immaginazione e impostando un'identità visiva coerente .

– Creare un feed attraente non è semplice come potrebbe sembrare a prima vista. In questo corso, Mina Barrio ti insegnerà a far decollare il tuo account Instagram scatenando l’immaginazione e . Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories – Tra le possibilità che offrono i social network oggigiorno, non ci sono dubbi che le Storie Instagram sono lo strumento in voga, perché oltre a condividere immagini e video ci permette di generare traffico diretto a siti web o liste di sottoscrizione. In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video.

– Tra le possibilità che offrono i social network oggigiorno, non ci sono dubbi che le Storie Instagram sono lo strumento in voga, perché oltre a condividere immagini e video ci permette di generare traffico diretto a siti web o liste di sottoscrizione. In questo corso imparerai tutti i segreti della in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video. Fotografia professionale per Instagram – Instagram è diventata la vetrina virtuale dove chiunque vuole spiccare. Ciò che Mina ti insegnerà in questo corso va oltre il semplice scatto di una foto bella. Imparerai a comunicare i tuoi valori, creando uno stile fotografico personale per il tuo progetto. Scoprirai come curare sia l'aspetto creativo delle tue fotografie sia la tecnica, utilizzando esclusivamente gli strumenti che ti offre il tuo smartphone.

– Instagram è diventata la vetrina virtuale dove chiunque vuole spiccare. Ciò che Mina ti insegnerà in questo corso va oltre il semplice scatto di una foto bella. Imparerai a comunicare i tuoi valori, creando per il tuo progetto. Scoprirai come curare sia l'aspetto creativo delle tue fotografie sia la tecnica, utilizzando esclusivamente gli strumenti che ti offre il tuo smartphone. Selfie e video selfie professionali per Instagram – È dimostrato che le foto che raffigurano volti umani hanno più impatto su Instagram rispetto a quelle di tipo diverso. In questo corso scoprirai come pianificare selfie e video selfie da zero, scegliendo l’illuminazione, l’ambientazione e la posizione più valorizzanti e posare davanti all’obiettivo con un’espressione spontanea. Imparerai ad applicare uno stile comunicativo più personale sul tuo feed di Instagram, immortalando momenti e avvenimenti importanti della tua vita non solo per te, ma anche per i tuoi follower.

I vantaggi di un corso Domestika

Ogni corso include un certo numero di videolezioni ad accesso illimitato. Ciò significa che potrai guardarle e riguardarle quante volte vuoi, quando vuoi e soprattutto dove vuoi. Divertiti mentre impari comodamente da casa, senza orari e in base al tuo ritmo. Impara i metodi e le tecniche più utili insieme ai migliori professionisti del settore, fai domande, chiedi opinioni e offri soluzioni mentre condividi la tua esperienza di apprendimento con altri studenti della community. Sei pronto a diventare un vero instagrammer grazie agli insegnamenti di Mina Barrio? Approfitta della promozione in corso e acquista due corsi al prezzo scontato di 16,83 euro.