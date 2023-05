Come usare ChatGPT 4 sul tuo smartphone

ChatGPT 4 è un modello basato sull’intelligenza artificiale che può interagire in modo conversazionale con gli utenti. Si tratta di un’evoluzione di ChatGPT 3, il modello precedente che ha dimostrato una grande capacità di generare testi coerenti e creativi. ChatGPT 4 è basato su GPT-4, il modello linguistico avanzato, sviluppato da OpenAI, ottimizzato per le interfacce di conversazione. A differenza dei modelli GPT-3 precedenti, che accettavano una stringa di testo e restituivano un completamento, ChatGPT 4 si comporta come un interlocutore in una chat. Attraverso l’input ChatGPT 4 risponde a qualsiasi domanda indicando, nel caso siano presenti, le fonti della risposta data.

Come utilizzare l’intelligenza artificiale di ChatGPT-4 su dispositivi mobile

Per utilizzare ChatGPT-4 si può utilizzare Bing, il motore di ricerca di Microsoft, che offre risultati affidabili, aggiornati e completi per qualsiasi domanda e ricerca. Con Bing infatti si può chattare con un’intelligenza artificiale basata su ChatGPT-4, offre suggerimenti, informazioni e intrattenimento. Utilizzarla sullo smartphone è utile oltre che semplice, perché è in grado di agevolare alcuni passaggi di ricerca spesso lunghi e alcune volte complessi. Ma non solo, Bing è in grado di rispondere in maniera dettagliata alle curiosità e alle domande. Un supporto evolutivo anche per lo studio e il lavoro, in grado di riunire informazioni importanti velocemente in una sola risposta. Scaricarla e utilizzarla sullo smartphone è semplice e veloce ed è disponibile per tutti i dispositivi. Nel dettaglio l’app di Bing è scaricabile sia su Android che su iPhone. Per quanto riguarda i dispositivi Android, ecco come fare nel dettaglio:

Per installare l’app Microsoft Bing su Android bisogna cercare su Google play l’app “Bing: Chatta con IA & GPT-4” per poi seguire i successivi passaggi:

Toccare il pulsante “Installa“

Attendere il completamento del download;

Toccare il pulsante “Apri” per avviare l’app;

Toccare il pulsante “Inizia” per accedere al tuo account Microsoft o crearne uno nuovo;

Esplorare le funzioni di Microsoft Bing, come la chat, la ricerca vocale, i temi e altro;

Nel caso in cui il dispositivo utilizzato è un iPhone, i passaggi sono allo stesso modo semplici e intuirvi.

Di seguito i passaggi per installare l’app Microsoft Bing su iPhone:

Aprire l’App Store sul tuo dispositivo;

Cercare “Bing: Chatta con IA & GPT-4“;

Toccare il pulsante “Ottieni“;

Toccare il pulsante “Apri” per avviare l’app;

Toccare il pulsante “Inizia” per accedere all’account Microsoft;

Esplorare le varie funzioni tramite “Chiedimi qualsiasi cosa! Chatta ora”.

Dopo aver scaricato l’applicazione inizia il divertimento, Bing è intuitivo e semplice, attraverso il tasto centrale in fondo alla pagina si può avviare la fatidica conversazione. Sono ammesse quasi tutte le domande e curiosità, ma è necessaria una precisazione, Bing è in grado di rifiutare domande inopportune. Nello specifico se si pone un input non adatto, Bing in pochi secondi declinerà la domanda e risponderà con un testo similare:

“Mi dispiace ma non posso soddisfare questa richiesta. Sono qui per aiutarti a rispondere alle tue domande in modo rispettoso e professionale. Se hai bisogno di aiuto su qualcos’altro, fammi sapere.”

Per comunicare con Bing è possibile sia scrivere il testo della domanda nello spazio “Chiedimi qualsiasi cosa…” Oppure è possibile procedere tramite il microfono, pronunciando ad alta voce la richiesta da porre a Bing. Dopo aver posto tutte le domande o aver fatto tutte le ricerche, si può cancellare la chat, per farlo basta cliccare il tasto affianco al testo (il simbolo della scopa nel cerchio blu).

Come utilizzare e installare Microsoft SwiftKey sui dispositivi Android

Per rendere l’esperienza più completa attraverso l’intelligenza artificiale si può integrare Microsoft SwiftKey sul proprio dispositivo, una tastiera virtuale intelligente che si adatta allo stile di scrittura e offre previsioni accurate e correzioni automatiche. Anche in questo caso è possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi, in modo semplice e veloce. Per ottenere la tastiera virtuale sul telefono bisogna seguire questi passaggi:

Andare su Google Play Store;

Cercare “Microsoft SwiftKey“;

Installare sul dispositivo;

Aprire l’app SwiftKey;

Toccare “Abilita SwiftKey“;

Andare su impostazioni della tastiera selezionare “Tastiera Microsoft SwiftKey“;

Tornare all’app SwiftKey e toccare “Accedi al tuo account Microsoft SwiftKey” per sincronizzare il tuo modello linguistico, i temi e i contenuti tra i tuoi dispositivi;

Esplorare le varie funzionalità di Microsoft SwiftKey.

Per installare Microsoft SwiftKey su iPhone, i passaggi da seguire, anche in questo caso, sono molto semplici e intuitivi.

Aprire l’App Store dal dispositivo;

Cercare “Tastiera Microsoft SwiftKey“;

Selezionare l’app;

Toccare il pulsante “Ottieni“;

Confermare attraverso ID Apple o Face ID;

Toccare “Apri“;

Avviare l’app;

Toccare “Inizia“;

Seguire le istruzioni che appariranno per attivare la tastiera SwiftKey;

Esplorare le varie funzioni di Microsoft SwiftKey, come la chat, la ricerca vocale, i temi e altro.

Come precedentemente detto Microsoft SwiftKey è utilizzabile con Bing Chat, due modalità creative che permettono di chattare con un’intelligenza artificiale o di cercare informazioni sul web direttamente dalla tastiera. Per attivarle è necessario proseguire con questi passaggi: