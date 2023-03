Come usare ChatGPT con GPT-4 gratuitamente

OpenAI qualche settimana addietro ha ufficialmente lanciato il suo ultimo modello di linguaggio, GPT-4, rilanciando la rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa. Attualmente, la quarta iterazione del Generative Pre-trained Transformer è disponibile solamente in prova pagando l’abbonamento a ChatGPT Plus…o forse no? La più recente soluzione multimodale offerta dalla organizzazione di Sam Altman è in realtà già accessibile gratuitamente altrove. Vediamo, pertanto, con una guida rapida, come usare ChatGPT con GPT-4 a costo zero.

Usa GPT-4 gratis su Nat.dev

Sebbene in realtà ChatGPT-4 non sia accessibile gratuitamente, possiamo provare il modello alla base GPT-4 tramite altri siti. Una delle soluzioni proposte da una delle menti più notevoli dell’informatica è Nat.dev, disponibile grazie al lavoro di Nat Friedman, ex CEO di GitHub. Egli ha difatti sviluppato un fantastico strumento per confrontare vari modelli LLM offerti da molteplici realtà al lavoro sulle IA generative. Tra di esse figura anche GPT-4, seppur con un limite di dieci prompt al giorno.

Per utilizzarla bisogna recarsi sul sito di Nat.dev, registrarsi con un account Google e, una volta effettuato l’accesso, modificare la voce “Model” selezionando GPT-4; volendo, è possibile modificare anche la lunghezza massima del testo restituito come output o altre impostazioni. Non essendoci alcuna lista d’attesa, potrete procedere con qualsiasi richiesta in qualsiasi momento, fino al raggiungimento del limite giornaliero.

Alla scoperta di Ora.sh

Ora.sh è invece una piattaforma web in cui è possibile esplorare gratuitamente GPT-4 senza alcun limite di messaggi o coda, dopo avere effettuato il login via e-mail o account Google. Anche in questo caso, basta aprire la pagina ufficiale di Ora.sh, iscriversi, e il gioco è fatto: da questo punto in avanti vi sarà concesso l’utilizzo gratuito dell’ultimo modello di linguaggio di OpenAI.

Oltretutto, Ora.sh ha qualche feature particolare accessibile cliccando sull’opzione “GPT-4” in alto a destra. La schermata che si apre sullo schermo propone infatti l’utilizzo di GPT-4 base, oppure di alternative focalizzate su temi specifici. Ad esempio, si può dialogare con un diplomatico interstellare, uno storyteller poliglotta o un filosofo dell’intelligenza artificiale. Se invece volete divertirvi, esiste un minigioco sullo stile di “OK, il prezzo è giusto!”, storico game show trasmesso in Italia tra 1983 e 2001.

Provalo gratuitamente su Bing Chat

Come dimenticarsi poi di Bing Chat, la soluzione firmata Microsoft che, in realtà, stava usando GPT-4 ancora prima dell’annuncio, seppur in una forma leggermente limitata. Dopo la presentazione, la società di Redmond ha sbloccato le potenzialità di Bing con GPT-4 rendendolo ancora più potente del ChatGPT oggi accessibile gratuitamente. Da qualche settimana è difatti possibile generare immagini su Bing con un semplice prompt, ottenere le fonti riprese dall’IA per la scrittura degli output, e non solo.

Questa soluzione non richiede alcun login: basta visitare il sito web apposito, selezionare la modalità di scrittura dell’IA tra le opzioni “Creativo”, “Bilanciato” e “Preciso”, per poi procedere con qualsiasi richiesta balzi per la testa.