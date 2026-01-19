Come usare ChatGPT Translate per la traduzione, pro e contro

Google Translate ha dominato il settore della traduzione per anni senza una vera competizione, a parte forse DeepL. Ma OpenAI ha appena rilasciato un concorrente senza troppo clamore pubblicitario, quasi come se non volessero spaventare Mountain View troppo in fretta.

In apparenza ChatGPT Translate funziona in modo simile, si scrive o si incolla il testo, si scelgono le lingue, e si ottengono risultati istantanei. La vera differenza si nota solo dopo la traduzione base. Invece di limitarsi a convertire parole da una lingua all’altra permette di perfezionare la resa del testo, personalizzando davvero tono e stile in base al contesto specifico.

Lo strumento supporta cinquanta lingue e traduce in tempo reale mentre si scrive, senza dover cliccare “traduci” dopo ogni frase. Ecco come funziona, cosa lo rende diverso da Google Traduttore, e quando vale la pena usarlo invece dell’alternativa consolidata.

Come usare ChatGPT Traslate passo dopo passo

Il processo è sorprendentemente semplice e non richiede nemmeno account ChatGPT per funzionalità base.

1. Accedere a ChatGPT Translate

Aprire browser e navigare sul sito di ChatGPT Translate. Non serve l’account ChatGPT per utilizzare lo strumento di traduzione, è accessibile a chiunque senza alcun obbligo di registrazione o login. Questo è la prima differenza. Molti strumenti AI richiedono account, email, verifiche. ChatGPT Traduzione è immediatamente utilizzabile.

L’interfaccia mostra due caselle di testo affiancate, layout deliberatamente simile a Google Traduttore. Casella sinistra per il testo originale, e la casella destra mostra la traduzione. Semplice e intuitivo.

2. Selezionare lingue di origine e destinazione

Cliccare sul menu a tendina “Rileva lingua” sopra la casella di testo a sinistra. ChatGPT Translate supporta cinquanta lingue, incluse le principali opzioni:

Europee: Spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, polacco

Asiatiche: Mandarino, giapponese, coreano, hindi, thai, vietnamita

Medio Oriente: Arabo, ebraico, turco, persiano

Altre: Swahili, indonesiano, filippino, e molte altre

Se non si è sicuri della lingua del testo, basta lasciare l’impostazione su “Rileva lingua”. ChatGPT identificherà automaticamente la lingua di origine analizzando i caratteri e la struttura grammaticale. Selezionare quindi la lingua di destinazione dal menu a tendina sopra casella destra.