 ChatGPT Translate sfida Google Traduttore: come funziona
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ChatGPT Translate sfida Google Traduttore: come funziona

È disponibile ChatGPT Translate, l'ennesimo guanto di sfida lanciato da OpenAI a Google: strumento per le traduzioni con un tocco di AI.
ChatGPT Translate sfida Google Traduttore: come funziona
Business AI
È disponibile ChatGPT Translate, l'ennesimo guanto di sfida lanciato da OpenAI a Google: strumento per le traduzioni con un tocco di AI.
Punto Informatico

Senza che sia stato diffuso alcun vero e proprio annuncio, OpenAI ha messo online ChatGPT Translate. È già raggiungibile attraverso il sito ufficiale, anche dall’Italia da dispositivi mobile e desktop. Come si può intuire dal nome, è un servizio di traduzione che lancia il suo guanto di sfida a quello omonimo di Google, aggiungendo però un tocco di intelligenza artificiale.

Come funziona ChatGPT Translate

Il funzionamento è piuttosto semplice, come ci si aspetta da uno strumento di questo tipo: si selezionano le lingue (ce ne sono già oltre 50 supportate), si incolla o si digita il testo di origine e in pochi secondi compare il risultato finale che è possibile copiare e incollare altrove oppure ascoltare. La breve guida cita anche la possibilità di aggiungere immagini e registrazioni audio, ma al momento non sembra possibile caricarle. Nessun riferimento invece alle pagine web.

Come funziona ChatGPT Translate

Non tutto va per il verso giusto. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, provando a riprodurre la traduzione appare il messaggio di errore riportato qui sotto.

Un messaggio di errore su ChatGPT Translate

Ciò che differenzia ChatGPT Translate da alternative note come Google Traduttore è una funzione AI che permette di modificare la traduzione attribuendole uno stile specifico, rendendolo più scorrevole, più formale e professionale, ad esempio come se lo si dovesse spiegare a un bambino o destinare a un pubblico accademico.

Come funziona ChatGPT Translate

Selezionare uno di questi comandi significa però abbandonare l’interfaccia dello strumento ed essere reindirizzati su ChatGPT, con l’avvio di una nuova conversazione in cui è semplicemente incollato un prompt coerente con la richiesta. Se si chiede di semplificare il testo aggiunge l’indicazione tone:simple.

Difficilmente la novità di OpenAI riuscirà a scalfire la leadership di Google in questo ambito, almeno nel breve periodo. Come già avvenuto con il browser Atlas e con il motore Search, però, è l’ennesima dimostrazione di come le due aziende ormai competano in diversi territori.

Fonte: ChatGPT Translate

Pubblicato il 15 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gemini arriva su Google Trends, addio ricerche manuali infinite

Gemini arriva su Google Trends, addio ricerche manuali infinite
Personal Intelligence: risposte proattive con Gemini

Personal Intelligence: risposte proattive con Gemini
8 modi pratici di usare chatbot AI ogni giorno

8 modi pratici di usare chatbot AI ogni giorno
McConaughey si registra come marchio contro i deepfake AI

McConaughey si registra come marchio contro i deepfake AI
Gemini arriva su Google Trends, addio ricerche manuali infinite

Gemini arriva su Google Trends, addio ricerche manuali infinite
Personal Intelligence: risposte proattive con Gemini

Personal Intelligence: risposte proattive con Gemini
8 modi pratici di usare chatbot AI ogni giorno

8 modi pratici di usare chatbot AI ogni giorno
McConaughey si registra come marchio contro i deepfake AI

McConaughey si registra come marchio contro i deepfake AI
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 gen 2026
Link copiato negli appunti