Come usare WordPress e altri strumenti professionali

Navigando in rete ti sarai accorto che i siti web dall'aspetto professionale tendono ad acchiappare più visualizzazioni e visite rispetto a quelli poco curati e ordinati. Questo perché il successo o meno di un'idea non passa solamente dalla grafica e anche dai contenuti, ma anche dal processo di sviluppo “dietro le quinte”. Questi tre elementi, uniti fra loro, danno vita a pagine dall'aspetto professionale. Se anche possiedi un sito web e vuoi renderlo più interessante oppure hai intenzione di crearne uno ex-novo, ti servirà sicuramente un punto di partenza. Il nostro consiglio è quello di rivolgerti ad esperti che possano aiutarti concretamente nella realizzazione del tuo sito web professionale. Ad esempio insegnandoti ad utilizzare WordPress. Perché allora non rivolgersi a Domestika? La piattaforma, una fra le più famose del web, accoglie infatti centinaia di corsi rivolti a tutti (anche ai principianti). La promozione in corso offre un pacchetto da due corsi per imparare a creare siti web e applicazioni come un professionista, scontato a meno di 20 euro. Praticamente come acquistarne due al prezzo di uno.

WordPress e non solo: crea il tuo sito web professionale da zero

Domestika dispone di un catalogo davvero vasto di corsi. Fra i più venduti e apprezzati dagli utenti ci sono, appunto, quelli dedicati a WordPress, compreso il corso per creare un negozio online oppure per imparare a sviluppare i propri temi. Non mancano ovviamente quelli legati al mondo dello sviluppo, come “Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS” oppure quello dedicato al linguaggio PHP. Per quanto riguarda invece le applicazioni, vanno a ruba i corsi di design, i principi fondamentali di UX e perfino sound design e post-produzione. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per ogni esigenza.

Ogni corso Domestika è realizzato e seguito da insegnanti internazionali qualificati, che offrono videolezioni ad accesso illimitato. Ogni videolezione può essere guardata (e riguardata) dove, quando e come vuoi, così potrai imparare tutto quello che c'è da sapere e prendere appunti. Inoltre, ogni corso offre risorse extra messe a disposizione dagli stessi docenti, per aiutarti a comprendere più facilmente e consolidare le nuove competenze. Ricordiamo dunque la promozione in corso: il pacchetto comprende due corsi a scelta, scontato del 38%. Il prezzo finale è dunque di 17,90 euro, invece di 28,80.