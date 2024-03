Come utilizzare il nuovo Prompt Store Claude 3 AI di Anthropic

Trovare il prompt perfetto per guidare l’intelligenza artificiale può essere un processo lungo e complesso, che in molti casi può portare l’utente a perdere tempo e a sentirsi bloccato nella comunicazione con l’AI. Un processo controproducente, dato che l’obiettivo dell’intelligenza artificiale dovrebbe essere quello di velocizzare le azioni, non di rallentarle. Tuttavia, è possibile risolvere questo problema sfruttando la libreria di prompt di Anthropic, uno strumento gratuito ricco di suggerimenti per comunicare con l’intelligenza artificiale dei numerosi chabot.

I prompt di Anthropic

I suggerimenti inseriti su strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT, Copilot o Claude, servono per ottenere risposte o azioni specifiche da parte del chatbot. Purtroppo, non sempre è possibile ottenere le risposte desiderate. Infatti, può essere necessario modificare il prompt inserito o testare nuove richieste.

Per ridurre le tempistiche necessarie per elaborare una richiesta, lo sviluppatore di Claude 3, Anthropic, ha lanciato una pratica libreria di prompt progettata proprio per ottenere gli output desiderati in pochi click senza lunghe prove. Inoltre, la libreria di prompt di Anthropic è semplice da usare ed è completamente gratuita. Nello specifico, si tratta di uno strumento che racchiude centinaia di suggerimenti diversi che coprono numerose categorie. Tra questi, c’è anche una sezione dedicata ai prompt inviati dall’utente, anche se per il momento questa categoria è ancora vuota.

Come utilizzare la libreria dei prompt di Anthropic

Gli argomenti trattati nella libreria dei prompt di Anthropic sono numerosi e comprendono temi per ogni genere. Non solo, le istruzioni disponibili, una volta selezionato il prompt di interesse, assumono formati diversi a seconda dell’argomento. Ciò che li accomuna è che, per utilizzarli, basterà copiarli e incollarli nel chatbot AI che si preferisce. Ovviamente, in caso di necessità, è possibile modificarli a seconda dell’esigenza. Sebbene le librerie dei prompt siano sicuramente utili e, in alcuni casi, sfruttando i suggerimenti, permettano un output più chiaro da parte dell’AI, è ovvio che l’input limita comunque l’output.

Per questo, è necessario, anche quando si tratta di un prompt prestabilito, provare il prompt e verificare la reale risposta da parte dei chatbot AI presenti, come Claude o ChatGPT. Ma per eliminare ogni dubbio è necessario provare i diversi suggerimenti e cercare di sfruttarli e plasmarli al fine di ottenere l’output desiderato. Nella pratica, è necessario accedere alla pagina ufficiale di Anthropic e procedere alla sezione “Prompt Library”. Da qui, è possibile navigare nelle varie sezioni presenti e scegliere tra una raccolta di circa 70 suggerimenti, ciascuno creato per migliorare la produttività, la creatività, o molto altro. Il tutto è ordinatamente suddiviso tra i prompt personali e quelli professionali, così da avere un quadro più completo e specifico di ciò che si cerca. Sotto le categorie principali sono presenti le sottocategorie, dove è possibile visionare una serie di suggerimenti utili per ogni esigenza.

Alla ricerca del prompt: tutte le categorie dello store Antropich

La nuova libreria di prompt di Anthropic permette di sfruttare sempre di più la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni, sia per semplificare il flusso di lavoro che per trovare idee e stimoli per interagire con l’intelligenza artificiale.

In ogni caso, i suggerimenti offrono un supporto notevole per raggiungere l’obiettivo di ogni utente. Questo si denota dalle numerose soluzioni presenti sotto le categorie della libreria di Anthropic. Nel dettaglio, è possibile dividere la sezione in due parti:

Prompt Personali : generatore di giochi, consulente per i viaggi, aiutante della narrazione, interprete dei sogni, gioco di parole, creatore culinario, poeta, aiutante divertente, sostegno per l’umore, esperto di similitudini, dilemmi etici, illuminatore di idiomi, creatore di neologismi, codificatore emoji, riflettore di prospettive, generatore di curiosità, mentore della consapevolezza, creatore di scioglilingua, generatore di enigmi e guida l’utente alle soluzioni, musa motivazionale, saggio socratico, alchimista dell’allitterazione, consulente di moda futuristica, traduttore, riflessioni filosofiche e simulatore di scenari di fantascienza.

: generatore di giochi, consulente per i viaggi, aiutante della narrazione, interprete dei sogni, gioco di parole, creatore culinario, poeta, aiutante divertente, sostegno per l’umore, esperto di similitudini, dilemmi etici, illuminatore di idiomi, creatore di neologismi, codificatore emoji, riflettore di prospettive, generatore di curiosità, mentore della consapevolezza, creatore di scioglilingua, generatore di enigmi e guida l’utente alle soluzioni, musa motivazionale, saggio socratico, alchimista dell’allitterazione, consulente di moda futuristica, traduttore, riflessioni filosofiche e simulatore di scenari di fantascienza. Prompt Aziendali: gestione aziendale, procedura guidata del sito web, esperto di formule Excel, scripter per app Google, elimina bug python, cita le tue fonti, soluzioni SQL, scrittore di documenti LaTeX, generatore di comandi Git, riepilogo riunioni, consulente del codice, fabbricante di funzioni, convertitore CSV, perfezionatore di contenuti scritti, semplificatore di seconda elementare, innovatore del fitness VR, purificatore PII, promemoria aziendali, allenatore di carriera, guru della classificazione, creatore di domande per interviste, genio della grammatica, chiarificatore del codice, organizzatore di dati, costruttore di marchi, stimatore dell’efficienza, classificatore di revisione, decodificatore di direzione, estrattore di posta elettronica, moderatore principale, pianificatore delle lezioni, professionista nella denominazione dei prodotti, stregone dei fogli di calcolo, editor adattivo, creatore di tweet e analista di codici aeroportuali.

Le numerose categorie attualmente presenti dimostrano come sia possibile ottenere prompt per ogni esigenza e trasformare, con una semplice richiesta, l’intelligenza artificiale in ciò che più si desidera. Aprendo la sezione e la categoria specifica, sarà possibile copiare e incollare il prompt direttamente dalla pagina, oltre a poter visionare un esempio di output e la richiesta API, semplicemente selezionando il prompt. L’accesso alla libreria di prompt di Anthropic non richiede alcun account, è facilmente accessibile dal browser web e permette di sfruttare gli strumenti AI al massimo delle loro capacità, senza perdere tempo a cercare il prompt giusto.