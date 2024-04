Come utilizzare le VPN per accedere a librerie di eBook e pubblicazioni digitali

Utilizzare una VPN consente un accesso completo, senza limiti e senza tracciamento a Internet. Tra i tanti modi di utilizzare una rete VPN c’è anche la possibilità di accedere a librerie di eBook e pubblicazioni digitali che, normalmente, non sarebbero accessibili dall’Italia.

Il meccanismo è molto semplice: una VPN consente, infatti, di “spostare” il proprio IP in un altro Paese, scegliendo un server di connessione situato fuori dall’Italia. In questo modo, eventuali blocchi geografici all’accesso a una determinata libreria di eBook o a determinate pubblicazioni digitali sarà più semplice. Allo stesso modo è possibile usare una VPN quando si è all’estero e risultare connessi dall’Italia.

C’è poi un altro vantaggio legato all’utilizzo della VPN: grazie alla crittografia del traffico dati e a una politica no log, infatti, la connessione è privata ed è possibile accedere a un determinato database di eBook senza mostrare il proprio IP.

La VPN da utilizzare non può che essere NordVPN: il servizio è ora disponibile a prezzo dimezzato e costa appena 3,69 euro al mese. Per attivare l’offerta basta accedere al sito ufficiale di NordVPN.

VPN per eBook e pubblicazioni digitali: c’è NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una rete VPN sicura e veloce. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati e una politica no log, per assicurare anonimato e privacy nell’accesso a Internet. C’è poi un network di oltre 5.000 server, sparsi in tutto il mondo, per scegliere il Paese da cui avviare la connessione VPN ed aggirare i blocchi geografici online.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. Da notare anche la versione completa di NordVPN che aggiunge anche 1 TB in cloud, il sistema antimalware e il password manager. Il costo è di 2 euro in più al mese. La VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea.