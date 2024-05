Come utilizzare una VPN per esplorare i cataloghi Netflix di diversi Paesi

Il catalogo italiano di Netflix, per quanto sia ricco di serie tv e film, non è paragonabile a quello di altri Paesi come Stati Uniti e Regno Unito. E questo può essere un problema, in particolare per gli appassionati di serie televisive internazionali.

La soluzione? L’attivazione di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di nascondere l’indirizzo IP e simulare una connessione da un altro Paese, così da superare il blocco geografico del proprio provider di servizi Internet. Tra i migliori fornitori di VPN segnaliamo CyberGhost, il cui piano di due anni è in offerta a 2,19 euro al mese grazie allo sconto dell’82%.

Come usare una VPN per accedere ai cataloghi Netflix di altri Paesi

L’accesso a un catalogo Netflix di un Paese diverso dall’Italia richiede l’utilizzo di una VPN. Una volta sottoscritta l’offerta, occorre scaricare l’app della VPN (di solito disponibile sia su App Store sia su Google Play Store), effettuare l’accesso con le proprie credenziali e selezionare il server VPN localizzato nel Paese desiderato.

Se ad esempio si vuole guardare Netflix USA, ci si dovrà connettere a uno dei server VPN situati negli Stati Uniti. In questo modo il provider di servizi di rete crederà che l’utente si stia collegando dall’America, concedendo così l’accesso al catalogo statunitense.

Tra i principali punti di forza di CyberGhost VPN si annoverano la velocità di connessione, la rigorosa politica no log e l’utilizzo del più potente sistema di crittografia al mondo (AES 256 bit). In queste ore il piano di due anni è disponibile al prezzo scontato di 2,19 euro al mese, con la garanzia di rimborso di 45 giorni.