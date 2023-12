Atletico Madrid-Lazio: formazioni e dove vederla in streaming

Atletico Madrid-Lazio in campo al Wanda Metropolitano della capitale spagnola, per l’ultima sfida del girone di Champions League. Si parte mercoledì 12 dicembre alle ore 21:00 con diretta streaming su NOW (l’abbonamento mensile è in offerta a soli 5,99 euro). Diamo uno sguardo a chi farà parte del match e al pronostico dei bookmaker.

Probabili formazioni e streaming di Atletico Madrid-Lazio

Per Simeone, biancoceleste dal 1999 al 2003, è un incrocio con il proprio passato. Spetta a lui, e a mister Sarri sull’altra panchina, studiare la strategia migliore per uscire a testa alta dal confronto. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak, Hermos, Witsel, Savic, Lino, Molina, Llorente, Barrios, Saul, Griezmann, Morata;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Come già anticipato, è possibile vedere la partita in streaming su NOW, da tutti i propri dispositivi e con la telecronaca in italiano.

Si incrociano le prime due del girone, già certe del passaggio agli ottavi di finale. I colchoneros sono in testa alla classifica del gruppo E con 11 punti, seguiti proprio dai biancocelesti a quota 10. Ormai certi dell’eliminazione il Feyenoord a 6 e il Celtic a 1.

I bookmaker hanno pochi dubbi sull’esito della sfida: il pronostico è tutto a favore dei padroni di casa, per gli uomini di Sarri c’è una montagna da scalare.



