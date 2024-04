Come vedere Benjamin Franklin su Apple TV+

La serie Benjamin Franklin con Michael Douglas è senza dubbio una delle uscite più interessanti di questo periodo: la puoi vedere in streaming su Apple TV+ (inizia la tua prova gratuita). I primi episodi sono già disponibili, quelli mancanti arriveranno ogni venerdì.

Benjamin Franklin su Apple TV+: guarda la serie

La storia raccontata è quella del padre fondatore degli Stati Uniti, scienziato e politico, basata sul libro “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America” di Stacy Schiff pubblicato nel 2005. Più nel dettaglio, si concentra sugli otto anni trascorsi in Francia. Senza anticipare troppo, riportiamo di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale.

Nel dicembre del 1776, Benjamin Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti con l’elettricità. Tuttavia, il suo entusiasmo e la sua influenza vengono messi alla prova quando intraprende una missione segreta in Francia: in gioco c’è il destino dell’indipendenza americana.

Ecco quali sono i titoli dei primi episodi già disponibili e del prossimo in arrivo: Cibo per le preghiere, Benvenuti guai, L’orgoglio e la gotta, Una piccola vendetta. Sono in totale otto quelli che compongono la prima stagione. Michael Douglas (nei panni del protagonista principale), Noah Jupe, Thibault de Montalembert e Danny Mays fanno parte del cast di attori. La regia è di Tim Van Patten. La serie ha ottenuto il rating 14+.

Puoi iniziare subito a vedere in streaming tutti i contenuti di Apple TV+ senza alcuna spesa. La piattaforma offre infatti 7 giorni di prova gratis, durante i quali guardare Benjamin Franklin e l’intero catalogo di film e serie TV presenti sul servizio, da Napoleone a For All Mankind. Puoi approfittarne ora, valuterai poi se disattivare il rinnovo prima della scadenza.