Bologna-Inter: formazioni e dove vederla in streaming

Bologna-Inter può essere definito a tutti gli effetti un big match della giornata 28 di Serie A (al pari di Juventus-Atalanta). Va inscena al Dall’Ara ed è possibile vederlo in esclusiva streaming su DAZN. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 9 marzo alle ore 18:00. Quella rossoblu è forse l’unica squadra al momento in grado di fermare la macchina da guerra nerazzurra. Allo stadio Dall’Ara va in scena un big match che nessuno avrebbe previsto a inizio stagione.

Probabili formazioni e streaming di Bologna-Inter

Una sola assenza forzata per Thiago Motta, quella di Karlsson infortunato. Inzaghi deve invece rinunciare a un perno del centrocampo come Calhanoglu e pensare a come dosare le forze in vista del ritorno degli ottavi in Champions League. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers;

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

I sorprendenti rosso blu sono quarti in classifica a 51 punti e ormai, spunti dall’entusiasmo, non nascondono più le loro ambizioni. Il treno nerazzurro della capolista viaggia invece a velocità inarrivabili verso il ventesimo scudetto della sua storia, quello che cucirà la seconda stella sulla maglia: è a 72 punti, 15 in più della prima inseguitrice.

Sulla carta, gli ospiti sono favoriti: il pronostico è indubbiamente dalla loro parte. Ci sono però alcuni fattori che potrebbero ribaltare ogni previsione. Anzitutto, lo straordinario stato di forma dei padroni di casa, poi l’impegno in Champions League che la prossima settimana vedrà impegnata la squadra di Inzaghi a Madrid contro l’Atletico e che obbliga a dosare le forze.

