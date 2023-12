Bologna-Roma: formazioni e dove vederla in streaming

Bologna-Roma accende la domenica pomeriggio di Serie A: con fischio d’inizio il 17 dicembre alle ore 18 e diretta streaming su DAZN (l’abbonamento STANDARD è in sconto a 23,99 euro), nella cornice dello stadio Dall’Ara, per i padroni di casa può rivelarsi un appuntamento con al storia, come vedremo tra poco.

Probabili formazioni e streaming di Bologna-Roma

Assenze importanti per i rossoblu, che hanno però fin qui dimostrato di saper mettere in difficoltà qualunque squadra, sotto la guida di Thiago Motta: De Silvestri, El Azzouzi, Karlsson, Orsolini e Soumaoro sono in infermeria. Sull’altra panchina, Mourinho dece invece rinunciare ad Abraham, Azmoun, Dybala, Smalling e Spinazzola, out per infortuni, oltre che a Lukaky e Zalewsky espulsi nell’ultimo turno di campionato. Ecco le probabili formazioni.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Aebischer, Ndoye, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy, Belotti.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, ecco qui: è in diretta esclusiva su DAZN. Il racconto del match è affidato a Edoardo Testoni per quanto riguarda la telecronaca e a Manual Pasqual per il commento tecnico.

La straordinaria prima parte di stagione fin qui disputata dai rossoblu ha permesso loro di raggiungere il quinto posto in classifica, a 25 punti, gli stessi dei giallorossi che li precedono in quarta posizione. In caso di vittoria, i felsinei aggancerebbero la zona Champions.

I padroni di casa hanno dalla loro anche il favore del pronostico, che considera parametri come lo stato di forma attuale e il fattore campo. Per i loro tifosi si tratta quasi di un appuntamento con la storia.

Solo fino a domenica 17 dicembre è possibile attivare un abbonamento DAZN STANDARD al prezzo mensile di soli 23,99 euro (per sei mesi) invece di 40,99 euro. È un’offerta speciale studiata dalla piattaforma in occasione del big match Lazio-Inter.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.