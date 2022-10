Come vedere Boris 4 dall'estero su Disney+

I nuovi episodi di Boris 4 sono in arrivo su Disney+ dal 26 ottobre 2022. Mancano quindi meno di 24 ore al debutto della sua quarta stagione su questa piattaforma streaming. Tuttavia, potresti avere qualche limite di accesso se ti trovi all’estero. Come puoi risolvere?

Partiamo dal presupposto che tutte le piattaforme di streaming on demand e live impongono delle limitazioni geografiche. Questo perché non gradiscono che i contenuti siano accessibili fuori dal Paese nel quale è stato attivato l’abbonamento. Infatti, ci sono zone dove costi e contenuti differiscono.

Nondimeno, esiste un metodo sicuro e molto pratico per aggirare qualsiasi limitazione facendo credere a Disney+ che la tua connessione è attiva in Italia anche se in realtà ti trovi all’estero. Così facendo potrai goderti fin da subito tutti i nuovi episodi della quarta stagione di Boris.

Prima di tutto devi attivare una buona VPN sul dispositivo dal quale solitamente accedi alle piattaforme streaming in mobilità. Il nostro consiglio è di scegliere NordVPN che ti garantisce una connessione sicura da qualsiasi minaccia e server aggiornati proprio per aggirare le restrizioni geografiche e le censure.

Boris 4 dall’estero: guida all’utilizzo di NordVPN

Acquistata NordVPN e installata sul tuo dispositivo dal quale vuoi vedere Boris 4 sei pronto per iniziare a impostare l’applicazione e settarla per accedere a Disney+ o ad altre piattaforme di streaming dall’estero facendogli credere che la tua connessione avvenga dall’Italia.

Apri NordVPN e accedi la prima volta con l’account utilizzato durante l’acquisto del piano di abbonamento. Attiva la VPN accendendola all’interno dell’app. Vai alla sezione Server e seleziona un Server Italiano e attivalo. Vai su Disney+, rifai l’accesso e goditi tutti i contenuti anche dall’estero.

NordVPN, al 68% di sconto, è un’ottima soluzione per ottenere internet senza censure né alcuna limitazione geografica. Tra l’altro la tua connessione sarà al 100% anonima, potrai anche connetterti a reti WiFi pubbliche senza alcun pericolo e la velocità di navigazione sarà più stabile e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.