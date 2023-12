Brescia-Parma: formazioni e dove vederla in streaming

Brescia-Parma in campo al Rigamonti per la giornata 9 di Serie B, a Santo Stefano: è il Boxing Day del nostro campionato cadetto. Il fischio d’inizio del match è in programma per martedì 26 dicembre alle ore 15:00 con la possibilità di vederlo in streaming su DAZN (l’abbonamento è in offerta a 23,99 €/mese).

Per entrambe le squadre si tratta della seconda partita disputata in 48 ore, dopo gli impegni del turno nella vigilia di Natale che le ha viste impegnate, rispettivamente, in trasferta contro il Catanzaro e in casa contro la Ternana. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Maran e Pecchia, dovrebbero schierare al fischio d’inizio, salvo infortuni o indisponibilità dell’ultimo minuto.

Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Cistana, Mangraviti, Papetti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Jallow; Bjarnason, Galazzi; Moncini;

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Balogh, Osorio, Circati, Coulibaly; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

I tifosi che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta su DAZN con la telecronaca di Gabriele Giustiniani.

Al momento, in classifica i padroni di casa sono noni a 22 punti, gli stessi della Sampdoria che li segue. Primo posto in solitaria invece per gli ospiti, a quota 35, due lunghezze davanti al Venezia.

Il pronostico dei bookmaker è a favore dei gialloblu, nonostante il fattore campo. Attenzione però alla fatica accumulata nel turno disputato alla vigilia di Natale, potrebbe farsi sentire nelle gambe e direzionare il match in modo imprevisto.

Fino al 26 dicembre è possibile attivare l’abbonamento a DAZN con la formula STANDARD (quella che include anche tutta la Serie A in streaming) approfittando di una promozione per il Natale. Il prezzo della sottoscrizione è infatti ridotto a soli 23,99 euro al mese, per sei mesi, invece di 40,99 euro come da listino.

