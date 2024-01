Come vedere Capo Verde - Egitto in streaming dall'estero?

La Coppa d’Africa continua e, per la terza giornata della fase a gironi, è in programma uno dei match più interessanti del calendario: Capo Verde – Egitto. La sfida, in programma alle 21 del 22 gennaio 2024, vede Capo Verde in un’ottima condizione, con due vittorie nelle prime due giornate e la qualificazione alla fase successiva già ottenuta. Dall’altra parte, invece, c’è l’Egitto che viene da due pareggi e che ha bisogno di una vittoria per assicurarsi la certezza del passaggio del turno senza dover attendere il risultato del match tra Ghana e Mozambico.

Capo Verde – Egitto può essere vista in streaming dall’estero ricorrendo a una VPN e collegandosi poi al sito di Sportitalia che trasmette tutte le partite di Coppia d’Africa, sia in TV che in streaming. In questo modo, è possibile seguire la partita e tutti gli altri match dell’evento senza problemi. La scelta giusta per guardare Capo Verde – Egitto in streaming dall’estero è affidarsi a NordVPN.

Il servizio, infatti, è ora disponibile in sconto a 3,99 euro al mese con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni e possibilità di sfruttare uno sconto netto rispetto al costo standard del piano biennale. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Capo Verde – Egitto: come vederla dall’estero con una VPN

La procedura da seguire per vedere Capo Verde – Egitto dall’estero è semplice. Basta attivare NordVPN, collegandosi al sito ufficiale e sfruttando la promozione che riduce il costo fino a 3,99 euro al mese con l’abbonamento biennale con fatturazione anticipata e garanzia di rimborso entro 30 giorni. A questo punto, bisogna scaricare l’app di NordVPN e scegliere un server in Italia, per “spostare” il proprio IP nel nostro Paese. Ora basterà collegarsi al sito di Sportitalia per guardare il match in streaming. L’appuntamento è fissato per lunedì 22 gennaio alle 21.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.