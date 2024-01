Come vedere Costa d'Avorio-Nigeria dall'estero

Costa d’Avorio-Nigeria è il primo vero big match di questa Coppa d’Africa, la partita che mette di fronte due delle squadre candidate alla vittoria del torneo. Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 18 gennaio alle ore 18:00, nella cornice dell’Olympic Stadium of Ebimpé di Abidjan. Dal nostro paese è possibile guardarla gratis, in TV o in streaming su Sportitalia. Per vederla dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano è invece sufficiente affidarsi a una soluzione come Atlas VPN (in forte sconto), connettendosi a un server localizzato nel nostro territorio.

Guarda in streaming dall’estero Costa d’Avorio-Nigeria

Le due nazionali, impegnate nel gruppo A della competizione, si trovano al momento rispettivamente al primo e al terzo posto della classifica con 3 e 1 punti. I padroni di casa hanno superato piuttosto agevolmente la Guinea Bissau all’esordio, mentre gli avversari sono stati fermati con un pareggio dalla Guinea Equatoriale (il gol di Osimhen non è bastato). Ecco i calciatori della Serie A che scenderanno in campo: Kouamé della Fiorentina, Chukwueze del Milan, Ndicka della Roma e il già citato Osimhen del Napoli.

Sono questi i pochi e semplici passaggi da seguire per vedere Costa d’Avorio-Nigeria di Coppa d’Africa dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Aprire l’applicazione di Atlas VPN sul dispositivo scelto per guardare la partita;

attivare la connessione a uno dei server italiano disponibili;

aprire il sito o l’applicazione di Sportitalia e iniziare la visione.

Grazie all’offerta di oggi è possibile attivare un abbonamento al servizio di Atlas VPN con un forte risparmio: con uno sconto dell’86% e sei mesi gratis per chi sceglie il piano biennale. Tra i vantaggi inclusi, dedicati alla protezione della privacy, l’utilizzo del protocollo WireGuard e la possibilità di configurarlo su un numero illimitato di dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.