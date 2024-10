Come vedere Napoli-Como in diretta streaming da Italia ed estero

Napoli-Como è la partita che apre la giornata 7 di Serie A: la puoi vedere in streaming su DAZN su tutti i tuoi dispositivi, anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN. Si gioca nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona, con fischio d’inizio alle ore 18:30 di oggi, venerdì 3 ottobre.

Serie A: guarda in streaming Napoli-Como

Gli azzurri guidano la classifica del campionato in solitaria, con 13 punti, uno in più della Juventus, intenzionati a mantenere il ruolo di capolista. Decima posizione a 8 punti invece per i lariani, che dopo un avvio di stagione molto difficile hanno rialzato la testa ottenendo due vittorie di fila negli ultimi turni.

Puoi vedere in streaming la partita grazie alla diretta su DAZN. Trattandosi di un match in co-esclusiva, per guardarlo è sufficiente l’abbonamento Goal Pass da 13,99 euro al mese. Sei all’estero? Ti aiuta NordVPN (guarda la promo), trovi le istruzioni più avanti in questo articolo.

In panchina, due veterani del centrocampo come Conte e Fabregas faranno di tutto per allungare le mani su un risultato utile. Ecco le probabili formazioni che i due allenatori manderanno in campo al fischio d’inizio.

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku;

Como (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

Senza troppe sorprese, il favore del pronostico è dalla parte dei padroni di casa, che senza impegni nelle coppe europee hanno a disposizione la settimana ideale per preparare gli impegni in campionato.

Come vedere la partita dall’estero

Sei lontano dall’Italia? Nessun problema: puoi guardare Napoli-Como con il commento nella nostra lingua anche dall’estero, grazie alla tecnologia di NordVPN. Devi solo seguire queste istruzioni.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’app di NordVPN (scopri l’offerta) sul tuo dispositivo;

aprila e connettiti a un server italiano per navigare con un indirizzo IP locale;

avvia lo streaming su DAZN e goditi la partita in diretta.