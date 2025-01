Come vedere Dinamo Zagabria-Milan in streaming (Champions)

Dinamo Zagabria-Milan va in scena nella capitale croata per la giornata 8 della Champions League: la puoi vedere in streaming su NOW da tutti i tuoi dispositivi, grazie al pass Sport messo a disposizione dalla piattaforma di Sky. Si gioca mercoledì 29 gennaio alle ore 21, nella cornice dello stadio Maksimir.

Champions League: guarda in streaming Dinamo Zagabria-Milan

I rossoneri sono reduci da una lunga serie di vittorie consecutive nel torneo e si apprestano ad allungare le mani sulla qualificazione diretta alla fase successiva, senza passare dai playoff: sono infatti sesti in classifica a 15 punti, gli stessi dell’Atletico Madrid. La situazione è ben diversa per gli avversari, in lotta per non essere eliminati, ventiseiesimi a 8 punti.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming la partita, la risposta è la diretta esclusiva su NOW, con la telecronaca in italiano.

Conceicao dovrà fare i conti con il suo collega e avversario Cannavaro, da poche settimane tecnico della squadra croata, oltre che con gli stop forzati di Emerson Royal (infortunato) e di Calabria (squalificato). Impossibile anche schierare i nuovi arrivi del calciomercato di gennaio, Walker e Jimenez, non ancora presenti nella lista UEFA. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Dinamo Zagabria (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata.

Nonostante la trasferta, il pronostico dei bookmaker vede i rossoneri favoriti per la vittoria del match.

Il pass Sport di NOW, proposto da Sky da 14,99 euro al mese non solo include le partite della Champions League, ma anche quelle della Serie A e di altri campionati di calcio europei. A questo si aggiungono tutte le gare dei mondiali della Formula 1 e della MotoGP che prenderanno presto il via. Scopri di più sulla pagina dedicata.