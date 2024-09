Come vedere Empoli-Juventus in streaming dall'Italia e dall'estero

Lasciata alle spalle la pausa per le nazionali, la Serie A riparte con il calendario della quarta giornata: in programma anche Empoli-Juventus, in campo sabato 14 settembre alle ore 18:00 nella cornice dello stadio Castellani. La puoi vedere in streaming su DAZN e, se ti trovi all’estero, con NordVPN (in offerta) senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Come vedere Empoli-Juventus in streaming

È una trasferta non semplice per i bianconeri, da non sottovalutare, in casa di una squadra che ha già dimostrato di sapersi difendere bene, ripartendo poi per mettere in difficoltà gli avversari (ha già sconfitto la Roma all’Olimpico). Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, D’Aversa e Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Colombo;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Mbangula, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Se vuoi vedere in streaming la partita, lo puoi fare in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Marco Parolo, da tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisore e così via.

Secondo i bookmaker, nonostante il fattore campo, il pronostico è a favore degli ospiti. Occhio però ai padroni di casa, che non hanno ancora perso in campionato e che sanno esprimere un buon calcio.

Guarda la partita dall’estero

Come anticipato, anche dall’estero hai la possibilità di vedere Empoli-Juventus in streaming con il commento nella nostra lingua. Ti basta una soluzione come quella proposta da NordVPN. Ecco come fare.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

connettiti a un server localizzato in Italia per ottenere un indirizzo IP locale;

avvia lo streaming e goditi la sfida di Serie A.