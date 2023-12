Empoli-Lazio: formazioni e dove vederla in streaming

Empoli-Lazio va in scena nella cornice dello stadio Castellani, con fischio d’inizio venerdì 22 dicembre alle ore 18:30 e possibilità di vederla in diretta streaming su DAZN (in sconto a 23,99 €/mese). La giornata 17 della Serie A mette di fronte due squadre con obiettivi differenti per la stagione, ma entrambe determinate ad allungare le mani sui tre punti in palio.

Probabili formazioni e streaming di Empoli-Lazio

Tra i toscani, sono out Bereszynski, Caputo e Pezzella per infortuni, mentre gli ospiti devono fare a meno dello squalificato Lazzari (che salterà anche il match di fine anno contro il Frosinone). Ecco le probabili formazioni mandate in campo dal primo minuto dai due allenatori, Andreazzoli e Sarri.

Empoli (4-3-1-2): Berisha, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace, Fazzini, Grassi, Maleh, Baldanzi, Cambiaghi, Cancellieri;

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Patric, Casale, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

I tifosi possono vedere la partita in esclusiva streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Massimo Gobbi. È accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e altro ancora.

Bloccati nella zona retrocessione dopo una prima parte di stagione complicata, alla diciottesima posizione in classifica con 12 punti, i padroni di casa sono alla ricerca di un risultato utile per chiudere l’andata con un briciolo di tranquillità in più. Undicesimo posto a quota 21, invece, per gli ospiti, reduci dal sorteggio di Champions League che li ha messi di fronti al Bayern Monaco.

Il pronostico dei bookmaker vede favoriti i biancocelesti, nonostante il fattore campo.

È il momento giusto per attivare l’abbonamento a DAZN. In occasione del Natale, il piano STANDARD è in forte sconto a soli 23,99 euro al mese invece di 40,99 euro al mese come da listino, per i primi sei mesi. L’offerta è valida solo fino al 26 dicembre. Per maggiori informazioni rimandiamo alla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.