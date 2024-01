Empoli-Milan: formazioni e come vederla in streaming

Empoli-Milan è la sfida di Serie A che chiude il girone d’andata per i azzurri e i rossoneri. Con fischio d’inizio in calendario per domenica 7 gennaio alle ore 12:30 e possibilità di vederla in streaming su DAZN, la partita del Castellani sarà fondamentale per approcciare la seconda metà della stagione con il piede giusto. Le festività sono finite, si torna al campionato.

Molto distanti in classifica, quasi ai due estremi opposti del tabellone, le due squadre lottano con obiettivi ben differenti. Per i padroni di casa, penultimi a 13 punti, c’è la speranza di invertire la tendenza negativa e uscire dalla zona retrocessione. Gli ospiti, invece, dopo l’eliminazione dalla Champions League (e il passaggio in Europa League), terzi a 36 punti, hanno nel mirino uno dei primi quattro posti per l’accesso diretto alla prossime edizione della massima coppa europea.

Chi è giunto qui chiedendosi come vedere la partita in streaming può puntare verso la diretta su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Qualche infortunio di troppo rischia di rovinare i piani dei due allenatori, Andreazzoli e Pioli. Ecco le probabili formazioni che dovrebbero iniziare la gara.

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bereszynski; Kovalenko, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

La differenza delle forze in campo e le diverse prospettive per la stagione fa pendere il favore del pronostico dalla parte dei rossoneri, nonostante il fattore trasferta.

