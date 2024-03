Come vedere F1 Bahrain in diretta streaming dall'Italia

Il conto alla rovescia è finalmente terminato, è tutto pronto per il via al Gran Premio del Bahrain che apre la nuova stagione di F1: puoi vedere la gara in streaming su NOW dall’Italia, su tutti i tuoi dispositivi (smartphone, tablet, computer, televisore e così via). Sei pronto a fare il tifo per la tua scuderia? La partenza è in programma per le ore 16:00 di sabato 2 marzo.

F1 Bahrain: guarda il Gran Premio in streaming

I primi turni delle prove libere hanno restituito una situazione di sostanziale equilibrio. I tempi migliori sono stati fatti registrare da Ricciardo con la RB-Honda e da Hamilton su Mercedes, ma senza dubbio qualifiche e gara saranno un’altra cosa. Gli occhi sono inevitabilmente puntati sulla Red Bull (soprattutto quella del campione in carica Verstappen, nuovamente favorito) e sulla Ferrari che può contare su un rinnovato entusiasmo. Non perdere nemmeno un momento grazie alla diretta trasmessa su NOW.

Puoi scegliere il Pass Sport della piattaforma oppure l’offerta che aggiunge il Pass Entertainment a partire da soli 6,99 euro al mese. Quest’ultimo, oltre a tutta la Formula 1, la MotoGP, il calcio con le partite di Serie A, Champions League, Europa League e Conference League, il grande tennis, il basket e molto altro ancora, include contenuti come le migliori serie TV internazionali, le produzioni originali e gli show esclusivi di Sky.

Come vedere il Gran Premio in streaming dall’estero

Sei all’estero e non vuoi rinunciare al Gran Premio del Bahrain di F1 con il commento in italiano? Nessun problema: ti basta affidarti a una soluzione come NordVPN (in offerta).

Collegarti alla piattaforma e iniziare lo streaming, indipendentemente dal paese in cui ti trovi, è davvero semplice e alla portata di tutti. Non devi far altro che seguire questi tre passi.

Scarica e installa l’l’app di NordVPN sul dispositivo che hai scelto per la visione, poi aprila;

seleziona uno dei server italiani proposti dal servizio e collegati;

inizia a vedere la gara.