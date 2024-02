Feyenoord-Roma: formazioni e come vederla in streaming

Feyenoord-Roma va in scena nella cornice dello stadio de Kuip di Rotterdam: è la trasferta olandese che vede i giallorossi riprendere il loro cammino in Europa League, a partire dai playoff. Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 15 febbraio alle ore 18:45 con la possibilità di guardarla in streaming su DAZN.

Probabili formazioni e streaming di Feyenoord-Roma

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Slot e De Rossi, dovrebbero schierare dal primo minuto. L’unico assente tra i capitolini è Abraham, fuori da inizio stagione per una lesione al crociato.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Chi vuole vedere la partita in streaming lo può fare grazie alla diretta su DAZN accessibile da tutti i dispositivi: televisore, smartphone, tablet, computer e così via. C’è ovviamente la telecronaca in italiano.

Il pronostico dei bookmaker vede favoriti gli olandesi, anche e soprattutto per il fattore campo. Gli uomini di De Rossi faranno di tutto per provare a ribaltare le previsioni e allungare le mani su un risultato utile che sarebbe di fondamentale importanza in vista del ritorno all’Olimpico in programma per la prossima settimana.

Ricordiamo che i playoff della coppa vede scontrarsi la seconda classificata di ogni gruppo durante la fase a gironi e una retrocessa dalla Champions League.

Chi sceglie di attivare l’abbonamento a DAZN, scegliendo tra le formule STANDARD e PLUS, ha diritto non solo a vedere le partite dell’Europa League, ma anche a tutta la Serie A in streaming: la piattaforma trasmette 10 sfide su 10 del nostro campionato in ogni giornata, 7 delle quali in esclusiva. Inoltre, con una sottoscrizione annuale c’è la possibilità di ottenere un forte risparmio.

