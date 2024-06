Come vedere la finale del Roland Garros Alcaraz-Zverev in diretta streaming dall'estero

Domenica 9 giugno, a Parigi, si disputerà la finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su DAZN (canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 inclusi nei piani Standard e Plus).

Le persone che sono all’estero per vacanza o lavoro avranno bisogno di attivare una VPN, a causa delle restrizioni geografiche imposte dal proprio provider di rete ai contenuti delle piattaforme streaming. La VPN, infatti, è il servizio più efficace per superare il blocco geografico: tra le migliori segnaliamo NordVPN, punto di riferimento per sicurezza e velocità di connessione; in queste ore è in offerta a 3,69 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro, con tre mesi aggiuntivi in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Finale Roland Garros Alcaraz-Zverev: come vederla in streaming dall’estero

Per vedere la finale del Roland Garros tra Alcaraz e Zverev in streaming dall’estero occorre sottoscrivere il piano Standard o Plus di DAZN a partire da 34,99 euro al mese e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al provider di rete di essere nel nostro Paese anziché in una nazione straniera. In questo modo, i contenuti che prima erano bloccati saranno di nuovo accessibili in pochi istanti.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è il grande favorito per il successo finale, all’indomani della vittoria al quinto set contro Jannik Sinner nella semifinale di venerdì. Zverev può però contare su una maggiore freschezza, dato che l’impegno profuso in semifinale contro il norvegese Ruud non è paragonabile a quello dell’iberico per superare il nuovo numero uno del mondo, oltre che su una statistica non trascurabile: nei nove precedenti tra lui e Carlos, il tedesco è avanti 5 a 4.

A livello slam l’ultimo confronto tra i due risale ai quarti di finale dell’Australian Open, dove Zverev ha avuto la meglio in quattro set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4. Sempre quest’anno, e sempre ai quarti, Carlos si è preso la rivincita superando 6-3, 6-1 il suo avversario a Indian Wells.

Appuntamento dunque a domenica, per la sfida Alcaraz-Zverev valida come atto conclusivo del Roland Garros. Per quanto riguarda la VPN, ricordiamo che NordVPN è in offerta a partire da 3,69 euro al mese per due anni, con sconti fino al 71%.