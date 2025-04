Naviga con indirizzi IP da tutto il mondo: ExpressVPN è in offerta

Hai mai pensato alla libertà che ti può concedere il poter navigare online con un indirizzo IP di un altro paese a tua scelta? Se sei in Italia, ti permette di accedere ai contenuti altrimenti irraggiungibili, in quanto protetti da blocchi territoriali. Invece, se ti trovi all’estero, ti consente di collegarti alle piattaforme nostrane senza incontrare ostacoli. La Virtual Private Network di ExpressVPN (oggi in forte sconto) fa questo e molto altro ancora.

L’offerta di ExpressVPN: sconto 61% e 4 mesi gratis

È tra le VPN più note, certificata da realtà indipendenti e strutturata in modo da assicurare il massimo livello possibile di tutela della privacy. Infatti, applica una crittografia avanzata al traffico trasmesso e a quello ricevuto, adottando inoltre una rigorosa politica zero-log per assicurare che nessuna informazione relativa all’utente sarà mai salvata né condivisa. A questo si aggiungono il supporto ai protocolli di ultima generazione per prestazioni senza compromessi, la possibilità di configurarla su un massimo di otto dispositivi in contemporanea e il supporto il live chat a cui rivolgersi in caso di necessità. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.

Grazie alla promozione di oggi puoi attivare l’abbonamento biennale a ExpressVPN con lo sconto del 61% e 4 mesi gratis di accesso al servizio. Vale a dire che, da qui e fino all’agosto 2027, potrai navigare protetto, sicuro e anonimo ovunque sarai, a soli 4,87 euro al mese, invece di 12,63 euro al mese come da listino.

Non è tutto, perché in aggiunta c’è la eSIM di holiday.com con 5 GB di dati gratis per le attività online durante i tuoi viaggi. Scopri di più sulla pagina dedicata. Inoltre, se non ti riterrai soddisfatto, entro 30 giorni potrai chiedere il rimborso completo, riottenendo l’intera cifra spesa.