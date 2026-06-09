La migliore VPN oggi costa meno: ecco l'imperdibile offerta di giugno di NordVPN (-78%)

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi che, con la promozione di giugno 2026, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese.
L’offerta riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO) e rappresenta l’occasione giusta per sfruttare una VPN completa e veloce. Si tratta di un risparmio del 78%.
Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.
La VPN giusta da attivare a giugno 2026
NordVPN è una delle migliori VPN su cui puntare oggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- la crittografia del traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando la connessione non è sicura
- una politica no log che elimina il tracciamento della propria attività durante l’uso della VPN
- un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online
- l’accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea
- la possibilità di navigare senza limitazioni di banda e di traffico dati
- l’accesso a servizi di sicurezza aggiuntivi opzionali (password manager, sistema antimalware etc.)
Grazie all’offerta in corso a giugno 2026 è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e rappresenta l’opportunità giusta per poter navigare in sicurezza e senza limitazioni, con un accesso a Internet completo e di qualità. La promozione in corso garantisce un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.