La migliore VPN oggi costa meno: ecco l'imperdibile offerta di giugno di NordVPN (-78%)

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi che, con la promozione di giugno 2026, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese.

L’offerta riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO) e rappresenta l’occasione giusta per sfruttare una VPN completa e veloce. Si tratta di un risparmio del 78%.

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La VPN giusta da attivare a giugno 2026

NordVPN è una delle migliori VPN su cui puntare oggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la crittografia del traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando la connessione non è sicura

del traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando la connessione non è sicura una politica no log che elimina il tracciamento della propria attività durante l’uso della VPN

che elimina il tracciamento della propria attività durante l’uso della VPN un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online

sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online l’accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea

la possibilità di navigare senza limitazioni di banda e di traffico dati

l’accesso a servizi di sicurezza aggiuntivi opzionali (password manager, sistema antimalware etc.)

Grazie all’offerta in corso a giugno 2026 è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e rappresenta l’opportunità giusta per poter navigare in sicurezza e senza limitazioni, con un accesso a Internet completo e di qualità. La promozione in corso garantisce un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.