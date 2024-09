Come vedere la finale US Open di Sinner in diretta streaming (anche dall'estero)

Ci siamo: questa sera, 8 settembre, a partire dalle 20 (ora italiana), si giocherà la finale degli US Open con Jannik Sinner impegnato sul campo centrale, l’Arthur Ashe di Flushing Meadows, contro l’americano Taylor Fritz. Il campione italiano proverà a conquistare il suo primo US Open e arriverà alla finale da grande favorito, forte anche del numero uno in classifica.

Per vedere in streaming la finale degli US Open con Sinner è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, disponibile con un costo di 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese per 12 mesi.

Per attivare il Pass basta collegarsi al sito di NOW. Con il Pass, ricordiamo, è possibile accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky, con i tornei di tennis, il calcio con la Champions League, la Serie A e la Serie C, la Formula 1 e molto altro ancora.

Per seguire la finale degli US Open in streaming dall’estero (con commento in italiano) è necessario ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano per avviare la connessione. In questo modo, è possibile evitare i blocchi geografici all’accesso a NOW e seguire la diretta streaming tramite la piattaforma di Sky.

La VPN da attivare per vedere la finale degli US Open con Sinner in streaming dall’estero è NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e uno sconto sulla spesa complessiva del 73%. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Special to be in the final here @usopen. See you Sunday @jackdraper0 congrats on an amazing tournament. That was a tough battle my friend pic.twitter.com/mO42Kt4M3p — Jannik Sinner (@janniksin) September 6, 2024

Come vedere la finale degli US Open dall’estero: la procedura

Ecco tutti i passaggi per vedere la finale degli US Open Sinner vs Fritz in streaming dall’estero:

attivare una VPN come NordVPN

installare l’app di NordVPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

e selezionare un server italiano per avviare la collegarsi a NOW, attivando il Pass Sport, per seguire la diretta

Questa procedura può essere utilizzata per aggirare qualsiasi blocco geografico all’accesso a Internet dall’estero.

Per attivare NordVPN basta premere sul box qui di sotto.