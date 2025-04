Guarda in streaming la seconda stagione di Andor e The Stolen Girl

Il mese di aprile si avvia verso la sua conclusione con alcune novità importanti e da non perdere in streaming su Disney+. Ne citiamo due: la seconda stagione di Andor e la miniserie esclusiva The Stolen Girl. Le puoi vedere entrambe, così come tutti gli altri contenuti della piattaforma per soli 5,99 euro al mese.

Novità in streaming su Disney+: Andor e The Stolen Girl

Andor è una serie legata all’universo di Star Wars, prequel degli eventi raccontati in Rogue One. Ha come protagonista la spia ribelle Cassian, durante gli anni della formazione dell’Alleanza per contrastare il potere dell’Impero Galattico. I primi tre nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 23 aprile e li potrai guardare sui tuoi dispositivi.

The Stolen Girl, invece, è la storia di un rapimento. A sparire è Lucia, a cui la mamma Elisa permette di partecipare a un pigiama party improvvisato dalla sua nuova migliore amica, Josephine. Il giorno seguente, della bambina non c’è più traccia e ciò che prima sembrava un normale appartamento si rivela essere una casa vacanze di lusso. I toni sono quelli di un mix tra thriller e drammatico. La miniserie è composta da cinque episodi e la trovi disponibile per lo streaming a partire da oggi: è perfetta per la maratona di Pasqua davanti al piccolo schermo.

Hai a disposizione tre opzioni per attivare l’abbonamento a Disney+. La più economica è la formula Standard con pubblicità, al prezzo di soli 5,99 euro al mese e con la possibilità di effettuare lo streaming su due dispositivi in contemporanea. Volendo, ci sono poi Standard e Premium che aggiungono caratteristiche extra come il supporto alla risoluzione 4K, ai download e alla modalità HDR, eliminando inoltre gli spot.