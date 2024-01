Fiorentina-Inter: formazioni e come vederla in streaming

Fiorentina-Inter è la sfida di alta classifica della giornata 22 di Serie A, una partita importante per definire gerarchie e ambizioni nella parte più nobile del tabellone: la puoi vedere in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma per domenica 28 gennaio alle ore 20:45. La cornice è quella sempre calda dello stadio Franchi.

Probabili formazioni e streaming di Fiorentina-Inter

Viola senza capitan Biraghi squalificato e Kouamé impegnato in Coppa d’Africa. I nerazzurri devono invece rinunciare a Barella e Calhanoglu squalificati e a Cuadrado ancora infortunato. Ecco dunque le probabili formazioni che i due allenatori, Italiano e Inzaghi, dovrebbero schierare dal primo minuto.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Puoi vedere la partita in streaming in diretta esclusiva su DAZN. La voce di Pierluigi Pardo racconterà il match con la sua telecronaca, affiancata da Marco Parolo per il commento tecnico.

Entrambe le squadre hanno disputato una partita in meno (i recuperi sono in programma nel mese di febbraio), avendo saltato il turno scorso per l’impegno in Arabia Saudita nella Supercoppa italiana. In classifica sono rispettivamente quarta a 34 punti e seconda a 51 punti. Per i nerazzurri riparte il testa a testa con la Juventus, al momento capolista a 52 punti, ma con una gara in più.

Nonostante il fattore campo, il favore del pronostico è dalla parte degli ospiti, in virtù dello stato di forma. Attenzione però ai viola, senza vittorie nelle ultime due giornate e intenzionati a rialzare la testa.

Tutta la Serie A è in streaming sulla piattaforma, dieci partite su dieci in ogni turno di campionato, sette delle quali in esclusiva: ti basta attivare l’abbonamento alla piattaforma. La grande novità introdotta questa settimana dal servizio è la disponibilità di alcuni contenuti gratis da vedere senza sottoscrizione.

