Come vedere Francia-Belgio in diretta streaming dall'estero

Francia-Belgio è visibile in esclusiva streaming su NOW, anche dall’estero con una soluzione come quella proposta da NordVPN (in offerta), senza rinunciare alla telecronaca in italiano. È il match più interessante ed equilibrato tra quelli in programma per gli ottavi di finale nel tabellone di EURO 2024. Si gioca oggi, lunedì 1 luglio, alle ore 18, nella cornice dello stadio di Dusseldorf.

Francia-Belgio: guarda l’ottavo di finale a EURO 2024

I Bleus partono con il favore del pronostico, ma come purtroppo abbiamo già avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, una volta in campo le previsioni contano poco: guarda la partita per scoprire chi avrà la meglio, staccando il pass per l’accesso ai quarti. La vincente affronterà una tra Portogallo e Slovenia.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto, una vera e propria sfilata di campioni.

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Griezmann, Mbappe, Thuram;

Belgio (4-3-2-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, Mangala; Doku, De Bruyne; Lukaku.

EURO 2024: come vedere Francia-Belgio dall’estero

Puoi vedere Francia-Belgio in diretta streaming dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano, seguendo questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN (oggi in forte sconto) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

attiva la connessione a uno dei server disponibili in Italia così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

apri l’applicazione di NOW (guarda le offerte in corso) e inizia lo streaming.

