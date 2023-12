Frosinone-Juventus: formazioni e dove vederla in streaming

Frosinone-Juventus, con fischio d’inizio sabato 23 dicembre alle ore 12:30, può essere vista in streaming su DAZN (oggi in sconto a 23,99 €/mese). La partita del Benito Stirpe va in scena per la giornata 17 della Serie A, nel turno prenatalizio. Occhi puntati sugli ex in campo tra i padroni di casa.

Probabili formazioni e streaming di Frosinone-Juventus

I ciociari devono rinunciare a Okoli per squalifica, mentre Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Oyono e Reinier sono fuori per infortuni. Out invece Kean tra i bianconeri per un problema alla tibia (senza contare ovviamente le squalifiche di Fagioli e Pogba). Ecco dunque le probabili formazioni con le quali i due allenatori, Di Francesco e Allegri, dovrebbero approcciare il match.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

I tifosi che vogliono sapere come e dove vedere la partita in streaming possono puntare verso la diretta streaming esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Ricky Buscaglia, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico.

Tredicesima posizione in classifica per i gialloblu, a quota 19 e senza vittorie da tre turni. Seconda invece la Vecchia Signora a 37 punti, quattro lunghezze dietro l’Inter capolista e cinque davanti al Milan, dopo il pareggio interno contro il Genoa che ha frenato la volata.

I bianconeri arrivano al match con il favore del pronostico, tutto dalla loro parte. Attenzione però ai padroni di casa, che hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà le big, come nel turno di Coppa Italia appena disputato in cui hanno eliminato il Napoli al Maradona con un secco 0-4.

