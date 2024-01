Lunedì 22 gennaio, alle 18:00 ora italiana, Guinea Equatoriale e Costa d’Avorio si affrontano nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia, canale 60 e 560 del digitale terrestre, e in streaming tramite l’app Sportitalia e il portale web sportitalia.com. Se sei all’estero, però, sia l’app che il sito ufficiale di Sportitalia non funzionano a causa del blocco geografico. Come fare allora?

Per vedere Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio in streaming dall’estero occorre attivare un servizio VPN come NordVPN, attraverso cui si è in grado di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Consigliamo di affidarti a NordVPN perché è il servizio migliore in assoluto, sia per la velocità di connessione che in termini di sicurezza.

Come vedere Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio in streaming dall’estero con una VPN

Di seguito la procedura da seguire per guardare il match di Coppa d’Africa tra Guinea Equatoriale e Costa d’Avorio dall’estero usando una VPN:

Attiva uno dei piani a scelta di NordVPN. Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove vuoi guardare la partita di Coppa d’Africa. Accedi all’app con le credenziali indicate in fase di registrazione. Vai alla pagina dei server VPN e selezionane uno presente in Italia. Collegati a sportitalia.com o apri l’app Sportitalia e goditi la visione dell’incontro.

Grazie alla navigazione privata in completo anonimato, NordVPN consente di superare il blocco geografico imposto di default dai provider di rete nazionali. Approfitta dell’offerta in corso sui piani di due anni per attivare il servizio a prezzo stracciato e guardare senza problemi Guinea Equatoriale – Costa d’Avorio.

