Come vedere Hull City-Fiorentina in diretta streaming dall'estero

La Fiorentina di Raffaele Palladino prosegue la sua preparazione in vista della prossima stagione affrontando in trasferta l’Hull City, formazione di Champions del campionato inglese, l’equivalente della nostra Serie B. Un altro test importante per i viola in terra inglese, anche per riscattare la sconfitta rimediata contro il Preston.

La partita si giocherà martedì 30 luglio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero, e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano, dovrai affidarti invece anche a NordVPN.

Hull City-Fiorentina in streaming dall’estero anche in italiano

L’utilizzo di NordVPN ti permette di superare infatti il blocco territoriale attivo su DAZN che non ti dà modo di sfruttare il tuo abbonamento se ti trovi all’estero. Farlo è semplicissimo:

Attiva un abbonamento NordVPN scegliendo tra i piani in offerta Scarica NordVPN sul dispositivo che userai per vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e attiva il servizio Dall’applicazione NordVPN apri la lista dei server e seleziona un server italiano Adesso potrai aprire DAZN e dare il via alla visione di Hull City-Fiorentina con commento in italiano

Ti ricordiamo che l’utilizzo di NordVPN ti garantisce numerosi vantaggi in termini di privacy, dato che potrai contare su una connessione sicura e protetta ovunque ti trovi e con le migliori velocità di connessioni possibili, grazie alla vasta rete di server disseminata in tutto il mondo che ti darà modo di scegliere sempre quello più adatto alle tue esigenze. Con un abbonamento hai anche la garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.