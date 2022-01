Come vedere Hulu in streaming dall'Italia?

Tra le piattaforme di streaming video, Hulu rappresenta una realtà in forte crescita. Si tratta di un servizio americano nata nell'ormai lontano 2007 e divenuto uno dei principali punti di riferimento del settore con Netflix e Prime Video.

Hulu offre centinaia e centinaia di produzioni cinematografiche, spaziando dai grandi classici fino alle produzioni più recenti fino a programmi televisivi di NBC e Fox. Di fatto, si tratta di un enorme contenitore in grado di competere ad armi pari con tutti gli altri colossi del settore.

Per nostra sfortuna però, la piattaforma risulta (almeno ufficialmente) non accessibile dall'Italia. Il servizio infatti è strettamente legato, per questioni di diritti, ai soli territori di Stati Uniti e Giappone.

Ovviamente, affidandosi a una VPN ad alte prestazioni, è possibile ugualmente iscriversi ad Hulu e potersi godere tutti i contenuti offerti.

Hulu in streaming? Un trucco per accedere anche dall'Italia

Hulu non è adatto a tutti: il servizio, logicamente, offre esclusivamente materiale in inglese. Per chi non ha problemi con questo linguaggio però, si tratta di un'opportunità da non perdere.

Come accedere alla piattaforma liberamente? Utilizzando una VPN e simulando un IP americano, di fatto è possibile ottenere pieno accesso (e in maniera del tutto legale) ai contenuti audiovisivi. Affidandosi a un servizio affidabile come NordVPN inoltre, è possibile non appesantire la propria linea ed evitare fastidiosi fenomeni come il buffering.

Se le VPN di bassa qualità rendono quasi impossibile seguire filmati in streaming, attraverso questo servizio (tra i più apprezzati del settore) non vi sono problemi di sorta. Si tratta di uno strumento utile non solo per accedere servizi come Hulu, ma anche per rendere anonima la navigazione online.

A rendere ancora più interessante quanto offerto da NordVPN vi sono poi dei prezzi estremamente competitivi. Grazie al 65% sulla sottoscrizione annuale, è possibile ottenere una VPN solamente a 3,65 euro mensili.