Come vedere Il paradiso delle signore 8 16 febbraio dall'estero

Il paradiso delle signore 8: la trama della puntata di oggi 16 febbraio

Le anticipazioni sulla puntata di oggi de Il paradiso delle signore ci informano che Salvatore resta ancora con la convinzione che Elvira in segreto pensi a lui. Nel frattempo, Vittorio – interpretato da Alessandro Tersigni (foto di copertina) – rimane sorpreso dalla proposto fattagli da Marcello.

In seguito lo stesso Vittorio riceverà le foto del servizio fotografico fatto alle ragazze madri, per cui Marta prova un’aperta insoddisfazione. Per Marta però le sorprese spiacevoli non sono finite, in quanto Tom decide di partire per Londra lasciandola così in sospeso. Che cosa accadrà ora tra i due?

Ma il vero colpo di scena della puntata lo regala Maria, che ha preso ormai la sua decisione, cioè raccontare tutta la verità a Vito.

