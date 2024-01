Come vedere in streaming Pistons - Bucks: la NBA torna in prima serata in Italia

La NBA torna in prima serata in Italia con la sfida tra Detroit Pistons e Milwaukee Bucks in programma alle ore 21 (ora italiana) di oggi 20 gennaio 2024. La sfida è un classico “testa coda” della Eastern Conference con i Bucks che sono al secondo posto, alle spalle dei Celtics, e i Pistons sono all’ultimo posto, doopo una prima parte di regular season davvero disastrosa.

La partita tra Pistons e Bucks può essere seguita in diretta streaming in Italia grazie a NOW. Basta attivare il Pass Sport per accedere immediatamente a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma di streaming di Sky e, quindi, anche alla partita di NBA in programma nella prima serata italiana.

Il Pass Sport di NOW costa 9,99 euro al mese, con 12 mesi di permanenza minima, oppure 14,99 euro al mese. Per tutti i dettagli sui contenuti inclusi e l’offerta oltre che per attivare il Pass basta collegarsi direttamente a NOW qui di sotto.

Tramite NOW è possibile guardare tutte le partite più importanti della stagione NBA che vengono trasmesse su Sky.

Pistons vs Bucks: come seguire la sfida su NOW in diretta streaming

La diretta streaming integrale di Detroit Pistons vs Milwaukee Bucks è in programma alle 21 ora italiana del 20 gennaio 2024. Per guardare il match basta attivare il Pass Sport di NOW, disponibile al costo di:

9,99 euro al mese per 12 mesi

14,99 euro al mese senza vincoli di permanenza

Da notare che è anche possibile attivare il bundle Pass Sport + Premium (che aggiunge le 2 visioni in contemporanea) al costo di 15,99 euro al mese per 12 mesi oppure 19,99 euro al mese. Il Pass Sport consente l’accessi a tutti i contenuti disponibili con i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport e, quindi, anche alle partite NBA.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.