Inter-Juventus: formazioni e come vederla in streaming

Inter-Juventus è da sempre un big match e questa volta ancor di più, considerando il peso specifico della sfida sulla testa del campionato: la puoi vedere in streaming DAZN, in diretta da San Siro, con fischio d’inizio in programma per domenica 4 febbraio alle ore 20:45. In poche occasioni il derby d’Italia è stato così decisivo.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Juventus

Stesso schema per le due probabili formazioni in campo dal primo minuto, ma approcci alla gare differenti, determinati dalla visione dei rispettivi allenatori. Per la giornata 23, da una parte Inzaghi deve fare a meno dell’ex Cuadrado, ancora fermo ai box, dall’altra Allegri non può contare su Kean né su Milik, quest’ultimo squalificato. Ecco chi dovrebbe partire.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma schiera una coppia di fuoriclasse del microfono: Pierluigi Pardo alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Il big match definirà nuove gerarchie in testa alla classifica. Al momento, i nerazzurri sono primi a 54 punti, ma con una partita disputata in meno per lo stop dovuto all’impegno in Supercoppa. I bianconeri li seguono al secondo posto a quota 53 punti, con la prospettiva di un sorpasso almeno temporaneo in attesa del recupero.

I bookmaker hanno ben pochi dubbi: il pronostico è a favore dei padroni di casa. Come per ogni derby d’Italia che si rispetti, però, la partita può evolvere in modo imprevedibile per fattori che vanno al di là delle valutazioni oggettive.

