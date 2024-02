Juventus-Frosinone: formazioni e come vederla in streaming

Juventus-Frosinone, in scena per la giornata 26 di Serie A, non è una partita banale. Non lo è per il momento che attraversano le due squadre e per gli ex bianconeri che ora militano nelle fila degli ospiti, già capaci di risultare decisivi (Soulé su tutti). Il fischio d’inizio è in programma per domenica 25 febbraio alle ore 12:30, nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino e con la possibilità di vederla in streaming su DAZN.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Frosinone

Padroni di casa senza Danilo, De Sciglio e Kean, out per infortuni. Assenze importanti anche per i giallazzurri, per gli stop in infermeria di Bonifazi, Cuni, Lusuardi, Marchizza e Oyono. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Allegri e Di Francesco, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Yildiz;

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Reinier.

I tifosi delle due squadre che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta su DAZN. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico.

La Vecchia Signora non vince da quattro giornate e un eventuale altro passo falso potrebbe costare molto caro per il prosieguo della stagione: al momento è ancora seconda in classifica con 54 punti (la capolista Inter a 63 e con una partita in meno sembra ormai imprendibile), ma il Milan alle spalle è sempre più vicino. Quindicesimo posto invece per i ciociari a quota 23 punti, anch’essi senza vittorie negli ultimi quattro turni.

Il pronostico vede favoriti i bianconeri, nonostante gli scivoloni dell’ultimo periodo contro squadre meno titolate.

Ti basta attivare l’abbonamento a DAZN per accedere a tutta la Serie A in streaming con 10 partite trasmesse in diretta per ogni giornata, 7 delle quali in esclusiva. Inoltre, se scegli la formula annuale, puoi risparmiare rispetto al rinnovo mensile.