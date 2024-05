NOW, inizia lo streaming: offerte da 6,99 €/mese

Entra nel mondo dello streaming su NOW grazie alle offerte di oggi. Scegli i pass che preferisci tra Sport, Cinema ed Entertainment, attivali a partire da soli 6,99 euro al mese e inizia subito a guardare i contenuti della piattaforma sui tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer o televisore. Sei un appassionato di calcio o di tennis? C’è quello che fa per te. Preferisci i film, le serie TV o gli show? Anche in questo caso, nessun problema.

Le offerte di NOW: Sport, Cinema ed Entertainment

Partiamo dallo Sport, disponibile da 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi con abbonamento annuale. Ci sono le partite decisive di Serie A, Serie B e Serie C, le finali delle coppe europee ormai dietro l’angolo, tutte le gare del mondiale di Formula 1 e della MotoGP, i tornei del grande tennis. Preferisci una sottoscrizione mensile? Oggi la puoi attivare allo stesso prezzo per i primi due mesi. Per ulteriori dettagli visita il sito ufficiale.

Il pass Cinema è invece proposto in forte sconto insieme a quello Entertainment, con due diverse formule: da 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure da 11,99 euro al mese per 12 mesi con l’opzione Premium inclusa, quella che aggiunge la visione su due schermi in contemporanea, l’assenza di pubblicità e l’audio Dolby Digital 5.1. Ancora, se le serie TV e gli show sono tutto ciò che desideri, c’è l’opzione più economica da 6,99 euro al mese per 12 mesi (solo Entertainment, senza Cinema).

Rimandiamo alla pagina dedicata per saperne di più e per scoprire quali sono i contenuti del momento, tra partite, tornei (come gli Internazionali di Roma per gli amanti del tennis) e nuove uscite come Oppenheimer, Barbie, C’è Ancora Domani, tutte le puntate di Pechino Express e molto altro ancora.