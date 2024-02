Juventus-Udinese: formazioni e come vederla in streaming

Juventus-Udinese è la partita che chiude la giornata 24 di Serie A, il posticipo del lunedì sera (12 febbraio, ore 20:45) in campo all’Allianz Stadium di Torino. Puoi vedere in streaming su DAZN la sfida tra bianconeri. All’andata, disputata al Friuli nel primo turno di campionato, finì 0-3 con i gol di Chiesa, Vlahovic e Rabiot.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Udinese

Le assenze forzate per Allegri sono quelle di Danilo (squalificato), Perin, Kean e Vlahovic (infortunati). Cioffi deve invece rinunciare a Pereyra (squalificato), Bijol, Deulofeu ed Ebosse (infortunati). Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto, entrambe con lo stesso modulo.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz;

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

La classifica sorride alla Juventus nonostante il passo falso della scorsa settimana: è seconda a 53 punti, in linea con l’obiettivo dichiarato della qualificazione diretta alla prossima Champions League, ma con il Milan che si sta avvicinando alle spalle. Situazione ben diversa per l’Udinese, a tutti gli effetti coinvolta nella lotta per la salvezza, al sedicesimo posto con soli 19 punti.

Considerando il fattore campo e l’andamento delle due squadre in campionato, il pronostico non può che essere a favore dei padroni di casa, reduci però dalla seconda sconfitta della stagione, subita nel turno scorso a San Siro dalla capolista Inter.

Puoi vedere tutta la Serie A in streaming con un abbonamento a DAZN. La piattaforma trasmette dieci partite di campionato su dieci in ogni giornata, sette delle quali in esclusiva. Inoltre, scegliendo la sottoscrizione annuale, puoi ottenere un forte risparmio.

