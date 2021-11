Come vedere la F1 in streaming utilizzando una top VPN

Il campionato di F1 è entrato nel vivo, con sole due gare alla fine e il titolo mondiale, così come quello dei costruttori, ancora completamente in bilico. Il 2021 è stato un anno davvero appassionante per chi segue le corse della massima categoria, con il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton a pochissimi punti di distacco.

Ogni momento può essere decisivo, e per questo il seguito è anche aumentato ultimamente, con la possibilità di seguire direttamente online le sessioni di qualifica, prove libere e ovviamente della gara. In Italia è Sky che detiene i diritti e mette a disposizione tramite servizio streaming la diretta su piattaforma Sky Go.

F1 ovunque nel mondo, in streaming

Sul sito della F1 sono disponibili anche dei piani di abbonamento per seguire in streaming il campionato in diversi paesi, e il prezzo richiesto è anche più basso rispetto a quello dei principali abbonamenti disponibili nel nostro paese. Se ci si trova all'estero in uno di questi paesi ci si collega e si segue in streaming il tutto. Se non si è collocati lì si può utilizzare una VPN come NordVPN, che è fondamentale abbia un'ottima larghezza di banda.

A fronte degli sconti attuali, e del prezzo davvero basso, vale l'acquisto anche solo se si vuole vedere la F1 per le ultime due gare direttamente in streaming, perchè il risparmio a fronte anche di un solo mese di abbonamento è consistente essendoci attualmente il 72% di sconto Black Friday.

NordVPN è una delle VPN che consigliamo qui su Punto Informatico e con la promo attuale è possibile anche provarla gratis per un mese grazie al rimborso garantito per 30 giornim dunque se non si è soddisfatti si ricevono indietro i soldi spesi. Server sparsi ovunque nel mondo e l'esempio della F1 chiaramente si può andare ad espandere anche su altre piattaforme di distribuzione di contenuti.