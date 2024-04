Come vedere la finale di The Voice Senior in streaming dall'estero

Questa sera, alle 21:30 su Rai 1, andrà in onda la finale di The Voice Senior, lo show musicale condotto da Antonella Clerici con protagonisti i cantanti over. La puntata conclusiva dell’edizione in corso sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

A questo proposito, occorre fare una doverosa precisazione per gli utenti che si trovano all’estero in vacanza o per lavoro: come molti di loro già sanno, fuori dall’Italia i contenuti di RaiPlay sono bloccati (così come quelli delle altre piattaforme streaming). Come risolvere? La soluzione è attivare una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione da un altro Paese andando così a bypassare il blocco geografico imposto dai provider di rete. L’offerta più economica e interessante in questo momento è quella di CyberGhost VPN, uno dei servizi più usati al mondo, che nelle ultime ore ha lanciato la promozione Primavera scontando dell’83% il piano di due anni, oggi disponibile a 2,03 euro al mese.

The Voice Senior: come vedere la finale di oggi su RaiPlay dall’estero

Per vedere la finale di The Voice Senior in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN.

Ecco i passaggi da completare:

attiva CyberGhost VPN a soli 2,03 euro al mese per 24 mesi (+4 mesi extra in regalo);

scarica l’app di CyberGhost sul dispositivo dove intendi guardare la finalissima di questa sera;

sul dispositivo dove intendi guardare la finalissima di questa sera; esegui l’accesso con l’account registrato al momento dell’attivazione del servizio;

con l’account registrato al momento dell’attivazione del servizio; apri l’app di CyberGhost e seleziona un server italiano.

Attendi ora l’avvenuta connessione, dopodiché sarai libero di vedere in streaming su RaiPlay la puntata finale di The Voice Senior. Anche dall’estero.