Stasera su Sky Uno, alle ore 21:15, andrà in onda un nuovo appuntamento di MasterChef Italia, il cooking show più famoso della televisione italiana, con gli episodi numero 11 e 12 della nuova stagione. In questo articolo ti spieghiamo come vedere la sesta puntata di MasterChef 13 in streaming.

Per vedere la puntata di oggi di MasterChef Italia 13 in streaming occorre sottoscrivere il pass Entertainment di NOW, la piattaforma online che consente di accedere all’intera programmazione di Sky in diretta e on demand a un prezzo vantaggioso. Grazie alle nuove offerte di NOW, è possibile attivare Entertainment a partire da 6,99 euro al mese per 12 mesi anziché 8,99 euro.

Come vedere la sesta puntata di MasterChef 13 in streaming su NOW

Il pass Entertainment di NOW consente l’accesso ai contenuti trasmessi su Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte, con le migliori serie tv italiane e internazionali firmate Hbo, più gli show originali di Sky per tutta la famiglia, tra cui appunto MasterChef.

L’ultima promozione lanciata da NOW a inizio anno permette di sottoscrivere 12 mesi del pacchetto desiderato al costo di 10. Si tratta di un ottimo prezzo, il più basso se si considera che è valido per un anno.

Se oltre alle puntate di MasterChef si ha la passione anche per i film, suggeriamo di prendere in considerazione l’acquisto del doppio pass Entertainment + Cinema a 9,99 euro al mese per 12 mesi anziché 11,99 euro. Anche in questo caso il risparmio assicurato è di 2 mesi (circa 24 euro, ndr).

Per chi ha esigenze particolari, come la visione su due schermi in contemporanea, la risoluzione 4K Ultra HD e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos 5.1, esiste il pass Premium a 11,99 euro al mese per 12 mesi anziché 14,99 euro.

La sesta puntata di oggi di MasterChef Italia 13 è visibile in streaming su NOW con il pass Entertainment, ora in offerta a partire da 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.